Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Язык терроризма сменил дипломатию в межгосударственном общении. Беларусь прямо вовлечена в геополитическую трансформацию мирового порядка и будет постоянно подвержена атакам. Очередной террорист готовил взрывы на территории Гродненской области. Кто за ним стоял и какие объекты готовились для атаки? Давайте разбираться.

Сам факт произошедшего на Западе Беларуси вызывает дополнительную настороженность. Ещё в 2020 году в Польше открыто заявляли о территориальных претензиях на белорусские земли. Тогда главный редактор журнала Naiwyzscy Czas Томаш Соммер заявил, что «в случае распада Беларуси Гродно должно отойти Польше». Планы по оккупации никто не отменял, и активно продолжается реализация различных сценариев по дестабилизации региона. Польша стала убежищем для экстремистов белорусского происхождения и центром подготовки террористов. Ещё в феврале белорусские правоохранители получили информацию о планах радикалов переправить из-за границы одного из своих сторонников. Именно его и задерживали в гродненской квартире сотрудники КГБ.

Условный Ломакин готовился основательно, — со знанием дела. Приобрел 2 беспроводных звонка с дальностью 100 метров. С их помощью он планировал дистанционно активировать взрывное устройство. На базе металлопроката купил 12 метров арматуры, нарезанные мелкими кусками. Они могли использоваться в качестве поражающих элементов. В схроне под мостом забрал 5 килограммов пластида и детонатор.

Действуя по поддельному паспорту на имя Ломакина Алексея Николаевича, он активно передвигался между городами Беларуси, осуществлял доразведку местности на каждой локации. Среди целей для атаки были промышленные объекты, вокзал, здания КГБ и УВД, места жительства правоохранителей. При задержании ему несколько раз предлагали сдаться, но очевидно перспектива ответственности за подготовку терактов для него была страшнее смерти.

Благодаря слаженным действиям белорусских силовиков трагедии удалось избежать. Несостоявшийся террорист вместо чужих жизней лишился своей и теперь мирно лежит в холодильнике. К сожалению, стоит признать, что это не первая и далеко не последняя попытка теракта в Беларуси. Для Гомельщины, рядом с которой идут боевые действия, это имеет особой значение. В конце февраля 2022 года в Светлогорском районе были задержаны террористы, которые уничтожили релейный шкаф на железной дороге, поставив под угрозу жизни сотен пассажиров. После оказания сопротивления правоохранителям был открыт огонь на поражение, церемониться с террористами в Беларуси никто не будет. Каждый из участников получил более 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Сегодня важно проявлять бдительность в отношении подозрительных лиц. Ваша внимательность может спасти не один десяток жизней.

Источник: http://gp.by

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