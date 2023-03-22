Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Назваться независимыми журналистами и щедро развешивать лапшу на уши доверчивым читателям. Тутбай использовали как информационный таран белоруской государственности. Политический активизм пришёл на смену классической журналистике. Кто уничтожил наследие Юрия Зиссера и пошёл вa-банк в 2020 году. Давайте разбираться.

В 2020 году тутбай играл одну из ключевых ролей в подогревании протестной активности. Курировала процесс лично главный редактор Марина Золотова. По показаниям остальных сотрудников, она единолично принимала решения о публикации неоднозначных и двусмысленных материалов. Основной акцент делался на заголовках, которым придавалась максимальная эмоциональная окраска.

Как правило, именно тутбай выступал первоисточником фейков и вбросов. 14 августа 2020 года они запустили сервис по поиску пропавших на протестах. Спустя несколько дней сами же опубликовали статью с громким заголовком о десятках пропавших белорусов. После обзвона правоохранителями всех указанных в списке людей и публикации разговоров, где люди рассказывают, что находятся в безопасности, статью в спешном порядке удалили. Но какая разница, если вброс сделан и фейк запущен. Портал в ручном режиме нагнетал градус протестной активности.

Ольга Лойко: «То есть я понимаю, что людям интересно, что происходит где-то, но, если постоянно об этом писать, ну все побегут посмотреть, что там происходит, что за акция протеста у КГБ. Значит, кто там возле красного костёла поёт, ходит и так далее, и получается, что мы раскручивали обстановку. Нагнетали интерес возможно таким даже не искусственным способом, но вручную скажем так».

Эмоциональные женщины и радикально настроенные мужчины, которые составляли основную массу протестующих, являются продуктом воздействия. Натягивая «утку» на событие, политические активисты из тутбай всё прекрасно осознавали:

– Нужно было постоянно поддерживать высокий градус в обществе, чтобы протесты не стихали, чтобы люди, читая такие тексты, продолжали выходить на улицу. Я на тот момент не понимала, что я делаю.

Одним из важнейших элементов манипуляции белорусами было навязываемое ощущение всенародного одобрения попытки государственного переворота. Чушь про 97 процентов нуждалась в практическом подтверждении. На форумах тутбая для пользователей искусственно формировали нужную реальность. Публикации с альтернативным мнением, которое могло травмировать ранимое сознание змагаров, зачищали в ручном режиме. Ситуацию мониторил лично один из учредителей Кирилл Волошин.

После смерти Юрия Зиссера учредители пошли вa-банк и начали пилить и юзать его наследие. Участие в координации протестов – только часть их теневой деятельности. Используя своё нелегальное положение в Парке высоких технологий, они уклонялись от уплаты налогов и обворовывали государство. Так, например, за полгода зарплата гендиректора Людмилы Чекиной составила более 360 тысяч белорусских рублей, из них в пенсионный фонд отчислено менее 70 рублей. Каждый желающий может для примера сравнить со своим расчётником. При обыске у фигурантов дела найдено 100 тысяч долларов в собачьем корме, всего всплыло полмиллиона долларов. Как закономерный результат – Золотовой и Чекиной дали по 12 лет лишения свободы. Остальных «героев» награда ещё непременно найдёт.

Источник: http://gp.by

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