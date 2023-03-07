Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Визит стоимостью в 3,5 млрд долларов. Президент Беларуси посетил Китай. Александра Лукашенко встречали с особым пиететом. Такое отношение далеко не к каждому государственному лидеру. Во-первых, это результат поступательной политики Президента нашей страны: Беларусь была с Китаем, когда он ещё не являлся великим. Тут, конечно, по принципу «старый друг лучше новых двух». Во-вторых, Александр Лукашенко принимает самостоятельные решения и держит слово – в Пекине об этом знают на практике. Что принёс Беларуси нынешний визит? Давайте разбираться.

Важно отметить, что Беларусь за долгие годы сотрудничества с Китаем зарекомендовала себя в качестве надёжного партнёра. Сказали – сделали. Все инвестиции Китая в Беларусь сохранены и приумножены, чего не скажешь, например, об истории с украинским заводом «Мотор-Сич». Китайские инвесторы, владеющие контрольным пакетом акций производителя авиадвигателей, оказались обворованы. Украина, по рекомендации старших партнёров из Вашингтона, национализировала предприятие. Пекину есть с чем сравнивать. Во многом белорусский подход к делу послужил повышению уровня партнёрства между нашими странами.

– Встреча между давними друзьями всегда только радует. Мы с Вами встречались последний раз в прошлом году в сентябре в Самарканде. У нас был весьма замечательный разговор, в ходе которого нами было объявлено о выведении китайско-белорусских отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества, – Си Цзиньпин.

Китай и Беларусь за 30 лет увеличили двусторонний товарооборот в 61 раз. Есть тут и вклад предприятий Гомельщины. За прошлый год нарастили экспорт на 200 процентов. Свою продукцию отгружает Калинковичский мясокомбинат, который в прошлом году получил необходимую аттестацию, «Милкавита», Рогачевский молочно-консервный, Мозырский и Калинковичский молочные комбинаты и многие другие предприятия. Личные дружеские связи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина позволили реализовать в Беларуси уникальный на постсоветском пространстве проект. Была построена Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, которая существенно увеличивает возможности переработки сельскохозяйственной продукции и реализацию в третьи страны. На встрече в Китае была проработана дорожная карта дальнейшего развития сотрудничества в наукоёмкой сфере.

– Мы заинтересованы, крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий. Продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран. Потенциал двусторонних проектов громадный, – Александр Лукашенко.

Важной частью визита стала серия встреч с китайскими промышленниками. В итоге автомобильная корпорация «ФАВ Групп» начнёт работу в Беларуси. Корпорация «СИТИК Групп» продолжит развитие объектов Белорусской национальной биотехнологической корпорации и сосредоточится на строительстве горно-обогатительного комбината. Общий эффект от подписанных контрактов с китайскими партнёрами оценивается в 3,5 млрд долларов.

Источник: http://gp.by

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