Предлагайте, проявляйте себя, созидайте. Сенатор Владимир Котович встретился с учащимися Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Котович и председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов встретились с учащейся молодежью Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа.

Владимир Олегович рассказал о законотворческой деятельности, заострил внимание на общественно-политической обстановке в Беларуси и соседних странах. В завершение встречи обратился к учащимся с пожеланием беречь то, что у нас есть, ценить и любить страну, в которой мы живем, ведь она у нас одна. Мы здесь родились и обязаны сохранить те традиции, которые были до нас, приумножая и развивая их для будущих поколений.

— Наше с вами благополучие и благосостояние зависит только от нас с вами. Ведь экономика сама по себе не развивается, производства новые не закрываются. Только человеку это под силу. Поэтому каждый из вас должен вложиться по максимуму. Что требуется с вас? Учится, постигать азы профессии, чтобы дальше трудится на благо нашей страны, быть инициативными. Предлагайте, проявляйте себя, созидайте! В стране созданы все условия для развития молодежи и есть все возможности для реализации себя как личности, —подчеркнул сенатор.

Наталья Киселева в свою очередь призвала молодых людей быть предельно внимательными и не поддаваться влиянию различных деструктивных идей.