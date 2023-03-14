Сегодня на территории Липиничского и Кошелевского сельсоваетов прошли выездные заседания постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения под руководством председателя комиссии, председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой.

Участие в заседании комиссии, кроме ее членов, приняли заместитель председателя райисполкома Артем Гришай и директор ОАО «Гомельлен» Александр Гарусов.

Как показывает практика, вопросы трудоустройства не теряют свой актуальности, особенно для граждан, не занятых в экономике. Как отметила Наталья Киселева, главная задача комиссии – координация работы по реализации норм декрета, в том числе, содействие гражданам в трудоустройстве, оказание консультативной методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и самозанятости, а также рассмотрение заявлений граждан, не занятых в экономике, которые попали в трудную жизненную ситуацию, об освобождении от обязанности финансирования государственных расходов путем уплаты за некоторые коммунальные услуги по себестоимости.

Вот и в этот раз жители Липиничского и Кошелевского сельсоветов активно воспользовались возможностью получить подходящие рабочие места. Пришедших интересовала возможность трудоустройства в близлежащие сельхозпредприятия и организации, расположенные на территории их сельсоветов.

Следует сказать, что в марте текущего года уже прошло 13 выездных заседаний комиссии в Чеботовичском, Морозовичском, Кривском, Гусевицком, Уваровичском, Узовском, Коммунаровском, Октябрьском, Николаевском, Рогинском, Липиничском и Кошелевском сельсоветах, а также в а.г. Пенчин.

При участии руководителей и должностных лиц организаций района было выдано 79 ходатайств для приема на работу граждан. Всего же на комиссию было приглашено 122 человека, не занятых в экономике.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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