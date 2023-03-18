По его мнению, условием создания политической партии стало взаимное доверие власти. общества и человека. «Создание партии вызрело внутри нашего общества. Люди захотели создать партию и создали ее. Люди понимают, что с властью можно и нужно вести диалог, можно обозначать перед ней проблемы и получать действенные, зрелые ответы на вопросы», — отметил председатель РОО «Белая Русь» Олег Романов.

Также на учредительном съезде партии в Минске утверждены устав и программа Белорусской партии «Белая Русь».

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