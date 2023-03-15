13 марта на заседании оргкомитета по обеспечению подготовки и проведения в Беларуси международных спортивных соревнований рассмотрены предлагаемые эскизы талисмана, логотипа и слогана II Игр стран СНГ на 2023 год.

В логотипе отражен ряд характерных для Беларуси элементов. В динамичной стилизации логотипа цветок василька выступает символом гостеприимства и дружелюбия, в нем доминируют синий и васильковый цвета. По краям логотипа также можно увидеть красный, черный, зеленый и желтый лепестки – цвета мирового олимпийского движения.

Утвержденный слоган II Игр стран СНГ. Он звучит: «Сильный характер — яркая игра!» и в краткой, емкой форме передает основную цель Игр. «Торжество спорта — это и есть момент яркой игры. Этот момент невозможен без присутствия сильного характера и воли к победе», – сказал начальник отдела маркетинга НОК Беларуси Виталий Островский.

Талисман Игр – самобытная белорусская рысь по имени Рыся. «В геральдике рысь всегда описывается как проворный и быстрый зверь, обладающий интеллектом и острым умом — все качества, которые идеально подходят для спортивного талисмана. Если присмотреться детальнее, то можно увидеть на теле рыси узоры выполнены в стиле «маляваных дываноў», вдохновленных художницей Аленой Киш», – добавил Виталий Островский.

На заседании представлена также 3D-модель персонажа для изготовления сувениров, варианты баннеров и мерча с логотипом.

II Игры стран СНГ с 4 по 14 августа в Беларуси, ожидается участие около 3 тыс. спортсменов. Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр планируется провести 5 и 13 августа 2023 г. На Играх планируется задействовать 900 волонтеров Программа соревнований предусматривает соревнования по 20 видам спорта. I Игры стран СНГ проходили в 2021 году в Казани. Тогда Беларусь стала пятой в медальном зачете, завоевав 69 медалей.

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