Сегодня в центральном районном Доме культуры прошло праздничное мероприятие, приуроченное юбилейной дате.

14 января 1918 года был принят «Декрет о комиссиях для несовершеннолетних», определивший курс молодого государства на социальное воспитание детей и подростков. С тех пор непрерывно идет развитие данной структуры. Менялось ее название, но неизменными оставались лишь цели и задачи – профилактическая работа с детьми и их родителями, направленная на устранение беспризорности, профилактические беседы в школах и других образовательных учреждениях, своевременное принятие мер по спасению детей, стоящих на пути нарушения закона. Не наказать подростков, а помочь и поддержать их.

– Защита прав и интересов детей – это наша святая обязанность. Помогать родителям в том, чтобы дети росли достойными гражданами нашей страны и уберегать их от различных противоправных поступков. Ведь от нашего профессионализма и терпения, чуткости зависит судьба ребенка и семьи, в которой он воспитывается, – отметила председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Людмила Кураликова, обращаясь к присутствующим.

Важной частью мероприятие стала торжественная церемония награждения Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами райисполкома тех, кто внес вклад в профилактику безнадзорности и правонарушений, семейного неблагополучия и социального сиротства.

Хорошее настроение гостям праздника подарили творческие коллективы района.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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