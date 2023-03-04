Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«На протяжении всей истории сотрудники органов внутренних дел верно служили и служат народу Беларуси, успешно решают важные и ответственные задачи по защите интересов общества и государства от противоправных посягательств, — говорится в поздравлении. — Высокая ответственность за судьбу Отечества, верность долгу, решительность и профессионализм являются вашими отличительными чертами».

В этот праздничный день чествуют людей смелых и мужественных, которые ежедневно, не считаясь со временем, ведут незримый бой с преступностью, обеспечивая мир и спокойствие, отметил Президент.

«Убежден, что каждый из вас выбрал эту профессию по призванию души и зову сердца и готов в любую минуту защитить общественный порядок, законные права и интересы граждан», — подчеркнул глава государства.

Особые слова признательности он адресовал женщинам в погонах, а также всем матерям и женам сотрудников, которые поддерживают их в нелегкой службе, хранят тепло домашнего очага, разделяют радости и помогают преодолевать трудности.

«Благодарю всех ветеранов, которые, посвятив большую часть своей жизни борьбе с преступностью, сегодня остаются в строю, помогают хранить лучшие милицейские традиции и воспитывают молодежь в духе патриотизма и высокой гражданственности», — добавил Александр Лукашенко.

Президент пожелал сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Поздравление Президента Беларуси с Днем милиции

Уважаемые товарищи!

Поздравляю Вас с праздником — Днем милиции.

На протяжении всей истории сотрудники органов внутренних дел верно служили и служат народу Беларуси, успешно решают важные и ответственные задачи по защите интересов общества и государства от противоправных посягательств.

Высокая ответственность за судьбу Отечества, верность долгу, решительность и профессионализм являются вашими отличительными чертами.

Сегодня мы чествуем людей смелых и мужественных, которые ежедневно, не считаясь со временем, ведут незримый бой с преступностью, обеспечивая мир и спокойствие.

Убежден, что каждый из вас выбрал эту профессию по призванию души и зову сердца и готов в любую минуту защитить общественный порядок, законные права и интересы граждан.

Особые слова признательности адресую женщинам в погонах, а также всем матерям и женам сотрудников, которые поддерживают их в нелегкой службе, хранят тепло домашнего очага, разделяют радости и помогают преодолевать трудности.

Благодарю всех ветеранов, которые, посвятив большую часть своей жизни борьбе с преступностью, сегодня остаются в строю, помогают хранить лучшие милицейские традиции и воспитывают молодежь в духе патриотизма и высокой гражданственности.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Александр Лукашенко.

4 марта 2023 года.

belta.by