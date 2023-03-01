Беларусь предлагает Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент БелТА.

«Мы крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что потенциал двусторонних проектов громадный. «Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов и прочих агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае. Кооперация поможет повысить конкурентоспособность продукции», — подчеркнул Александр Лукашенко.

На переговорах Президент озвучил и ряд иных предложений, которые идут в русле совместной работы в области социально-экономического развития и модернизации.

Источник: http://gp.by

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