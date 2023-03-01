Вчера в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники так называемого ЧВК «Редан».

Субкультура ЧВК «Редан» возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан» и отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах.

Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние.

В настоящее время в отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка. Подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на «учет» в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Тем, кто старше 16-ти лет, дополнительно грозит административная ответственность.

Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уважаемые родители! Обращайте внимание на увлечения ваших детей, интересуйтесь их жизнью, контролируйте, с кем они общаются, в том числе в интернете. Подпишитесь на них в социальных сетях, так вы сможете видеть круг виртуальных знакомых. Чтобы ребенок не стал жертвой преступления и сам не оказался втянут в противоправные деяния, узнавайте, где, как и с кем он проводит досуг.

Необходимо подчеркнуть, что сотрудники милиции постоянно проводят мониторинг интернет-ресурсов деструктивной направленности. В отношении тех, кто следует незаконным призывам к несанкционированным массовым акциям, будут применяться жесткие меры в соответствии с законодательством.

Комментарий начальника отдела ГУОПП МОБ МВД Александра Близнюка