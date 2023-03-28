Полина Кульчицкая из Мозыря шесть лет живёт с непростым диагнозом – сахарный диабет 1 типа. Привыкнуть к образу жизни диабетика девочке до сих пор трудно. Ежедневные инъекции инсулина, проколы пальцев для измерения сахара, питание только по графику, взвешивание порций и ничего лишнего. Это главные правила, которые нельзя нарушать. Любая погрешность грозит Полине скачками сахара, плохим самочувствием и даже критическим состоянием. Чтобы облегчить течение болезни, дать возможность ребёнку чувствовать себя более свободно, не жить в состоянии постоянных запретов, родители Полины озадачились проблемой покупки для ребёнка инсулиновой помпы и системы постоянного мониторирования. Стоимость необходимого оборудования 13582 руб., семья Полины обратилась за помощью к неравнодушным людям.

Сначала диабет обнаружили у мужа, а затем у дочери

Мама Виктория молодой и перспективный – медик, папа – всегда здоровый и крепкий мужчина, спортсмен. У супругов на свет в 2015 году появилась совершенно замечательная и здоровая Полинка. Не было и намёка на то, что что-то может омрачить её счастливое детство.