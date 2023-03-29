Сегодня в районном Доме культуры чествовали победителей ежегодного социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов Буда-Кошелевского района по итогам 2022 года.

Слет передовиков – значимое для района событие и добрая традиция, которая объединяет лучших из лучших: предприятия, организации, представителей самых разных профессий, людей, которые являются гордостью нашего района.

По традиции участников Слета передовиков в фойе Дома культуры встречали выставка-дегустация продукции РУП «Белоруснефть-Особино» и выставка образцов выпускаемой продукции СП «АМИПАК» — ОАО.

Открыл торжественное мероприятие и поздравил с трудовыми успехами присутствующих председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник. Анатолий Генрикович в своем выступлении остановился на достижениях и успехах, достигнутых в минувшем году, о перспективах развития, планах и задачах на текущий год. По мнению главы районы, задачи сложные, но выполнимые. От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Анатолий Генрикович выразил слова глубокой признательности всем тем, кто сегодня работает на общий результат и способствует развитию и процветанию Будакошелевщины. Пожелал им благополучия, достатка, мира и добра.

Глава района провел церемонию награждения трудовых коллективов и их представителей. 65 предприятий и организаций, лучших по профессии в разных отраслях народного хозяйства были отмечены на районном уровне.

Победителям в районном социально-экономическом соревновании вручены Переходящие призы, Почетные дипломы с правом занесения на Доску Почета.

Среди предприятий в отрасли сельского хозяйства победителями признаны:

– за достижение лучших результатов в производственно-экономической деятельности – филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» (директор Александр Хаврученко);

– за достижение лучших показателей по производству молока – филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» (директор Александр Хаврученко);

– за достижение лучших показателей по производству и реализации мяса (говядины, свинины, птицы) – общество с ограниченной ответственностью «ДЕМЕЗА» (директор Светлана Хадкевич).

Среди организаций, обслуживающих сельское хозяйство, победителем стало КМУП «Буда-Кошелевское предприятие мелиоративных систем» (директор Александр Каминский).

Среди предприятий в отрасли промышленности Дипломом I степени награждается ООО «НПГ Мариленд-Бел» (директор Оксана Дюбенкова).

Среди предприятий лесного хозяйства Дипломом I степени награждается Дуравичское лесничество ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» (лесничий Антонина Савостеева).

Дипломом I степени награждается лучшая организация в сфере торговли – частное транспортное унитарное предприятие «ПродСнабЗапчасть» (директор Юрий Дмитравцов).

Среди организаций почтового обслуживания лучшими признаны:

– в номинации «Лучшее стационарное отделение почтовой связи» – отделение почтовой связи д. Пенчин, Буда-Кошелевский районный узел почтовой связи республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» (начальник Инна Карпович);

– в номинации «Лучшее передвижное отделение почтовой связи» – передвижное отделение почтовой связи № 3, Буда-Кошелевский районный узел почтовой связи республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» (начальник Анна Харчук).

Среди предприятий и организаций транспорта, связи, организаций, оказывающих услуги населению, дорожно-эксплуатационным участкам, страховых организаций победителями стали с присуждением:

– первого места – Представительству Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району (директор Людмила Журавлева);

– второго места – Буда-Кошелевскому участку электросвязи (начальник Галина Федотова);

– третьего места – Буда-Кошелевскому участку почтовой связи (начальник Татьяна Зятикова).

Среди субъектов малого бизнеса:

– лучшим предприятием малого бизнеса признано ООО «БелЭкстех» (директор Александр Петров);

– лучшим индивидуальным предпринимателем стал Виталий Боженков.

В номинации «Лучший сельский исполнительный комитет»:

– с численностью населения до 1500 Дипломом 1 степени награждается Губичский сельский исполнительный комитет (председатель Лилия Торманова);

– с численностью свыше 1500 человек Дипломом 1 степени награждается Узовский сельский исполнительный комитет (председатель Елена Былицкая).

Среди учреждений общего среднего образования с количеством учащихся 100 и более человек Дипломом І степени награждается ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района» (директор Михаил Борисевич).

Среди учреждений общего среднего образования с количеством учащихся до 100 человек Дипломом І степени награждается ГУО «Губичская базовая школа Буда-Кошелевского района» (директор Иван Костюченко).

Среди учреждений дошкольного образования города и сельской местности:

– с комплектностью 4 и более групп Дипломом I степени награждается коллектив ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Буда-Кошелево» (заведующий Галина Кураликова);

– среди малокомплектных дошкольных учреждений (1-3 группы) Дипломом I степени награждается коллектив УО «Октябрьский детский сад Буда-Кошелевского района» (заведующий Татьяна Нивирович).

Среди учреждений культуры городского (районного) типа:

– Дипломом II степени награждается коллектив филиала «Гусевицкий центр ткачества» ГУК «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» (заведующий Анна Матузко).

– Дипломом I первой степени награждается филиал «Коммунаровская сельская библиотека» ГУК «Буда-Кошелевский центральная районная библиотека» (библиотекарь Наталья Манина).

Среди учреждений здравоохранения:

– среди фельдшерско-акушерских пунктов Дипломом I степени награждается коллектив Кошелевского фельдшерско-акушерского пункта (заведующий Ирина Авдашкова);

–среди амбулаторно-поликлинических учреждений и участковых больниц дипломом І степени награждается Широковская амбулатория врача общей практики (заведующий Елена Попкова).

Среди коллективов физической культуры, спорта и туризма:

– лучшим трудовым коллективом физической культуры среди организаций, предприятий и учреждений признан коллектив ГУО «Гимназия города Буда-Кошелево» (директор Евгений Агажельский).

Почетным званием «Человек года» с вручением Свидетельства Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, специального приза и с занесением на районную Доску Почета награждаются:

–в номинации «Служу Отечеству» – Алексей Макеев, старший водитель пожарной аварийно-спасательной части № 2 п. Коммунар;

–в номинации «Мастер» – Людмила Кирпичева, заведующий филиалом, педагог дополнительного образования ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района»;

– в номинации «Призвание» – Ирина Зыблева, директор ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района»

– в номинации «Человек на земле» – Михаил Липский, мастер производственного обучения учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»;

– в номинации «Руководитель» – Николай Карпечкин, директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

За добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства Почетной грамотой Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета награжден Виктор Петрович Сивак.

«Лучшими по профессии» с вручением свидетельств райисполкома и с занесением на районную Доску Почета стали:

– в номинации «Лучший среди механизаторов» первой группы – Михаил Шумейко, тракторист-машинист ОАО «Николаевка» ;

– в номинации «Лучший среди механизаторов» второй группы – Юрий Буслов, тракторист-машинист РУП «Белоруснефть-Особино»;

– в номинации «Лучший среди механизаторов» третьей группы – Геннадий Маслюк, тракторист-машинист РУП «Белоруснефть-Особино»;

– в номинации «Лучший среди операторов машинного доения» первой группы – Раиса Семенова (ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»);

– в номинации «Лучший среди операторов машинного доения» второй группы – Нина Эшмуратова (филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»);

– в номинации «Лучший среди операторов по доращиванию (до шестимесячного возраста) крупного рогатого скота» – Раиса Балобан, животновод филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро»;

– в номинации «Лучший среди операторов по откорму (старше шестимесячного возраста) крупного рогатого скота» – Жанна Седро, животновод филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро»;

– в номинации «Лучший среди животноводов, обслуживающих дойное стадо» – Николай Мелешко, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»;

– в номинации «Лучшее звено операторов птицефабрик и механизированных ферм по откорму бройлеров» – Галина Андреенко, Анна Поплавная, Наталья Чудова: звено операторов птицефабрик и механизированных ферм бройлерного цеха площадки № 2 РУП «Белоруснефть-Особино»;

– в номинации «Лучший среди водителей» – Виталий Евсеенко (ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»);

– в номинации «Лучший среди специалистов по воспроизводству стада» – Ирина Шевчук, оператор по искусственному осеменению животных и птицы филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»;

– в номинации «Лучший главный агроном» – Вячеслав Зеньков, ведущий агроном сельскохозяйственного участка № 1 РУП «Белоруснефть-Особино»;

– в номинации «Лучший главный инженер» – Сергей Горбачев, главный инженер ОАО «Николаевка»;

– в номинации «Лучший главный зоотехник» – Анна Сычева, главный зоотехник РУП «Белоруснефть-Особино»;

– в номинации «Лучший главный ветеринарный врач» – Алла Приставко, ведущий ветеринарный врач-паразитолог учреждения «Буда-Кошелевская районная ветеринарная станция»;

– в номинации «Лучший работник транспортной отрасли» – Юрий Будников, водитель автобуса производственного участка «Уваровичи» филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс»;

– в номинации «Лучший работник промышленного предприятия» – Андрей Боженков, начальник цеха по производству пленок ПЭТФ СП «АМИПАК» — ОАО;

– в номинации «Лучший работник лесного хозяйства» – Виктор Пискунов, вальщик леса Чернянского опытно-производственного лесничества ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»;

– в номинации «Лучший строитель» – Сергей Балюрко, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 5 разряда участка «Содержание жилищного фонда» КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»;

– в номинации «Лучший мелиоратор» – Валерий Маршалов, машинист экскаватора КМУП «Буда-Кошелевское предприятие мелиоративных систем»;

– в номинации «Лучший работник дорожной службы» – Александр Чепик, машинист автогрейдера филиала коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» Буда-Кошелевского дорожного ремонтно-строительного управления №184;

– в номинации «Лучший продавец» – Ольга Чуракова, продавец магазина «Монетка» д. Кошелево ООО «Боженков Плюс»;

– в номинации «Лучший работник общественного питания» – Елена Гуляй, бармен кафе «Молодежное» общества с дополнительной ответственностью «Агротехкомплект»;

– в номинации «Лучший работник сферы обслуживания» – Марина Тур, директор частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Хаэрлайн»;

– в номинации «Лучший работник социального обслуживания» – Людмила Пинчукова, социальный работник отделения социальной помощи на дому учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района»;

– в номинации «Лучший работник коммунального хозяйства» – Александр Ловцов, мастер участка «Уваровичи» КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»;

– в номинации «Лучший работник почтовой и электрической связи, средств массовой информации» – Оксана Воденкова, инженер литейных сооружений связи и абонентских устройств Буда-Кошелевского участка электросвязи;

– в номинации «Лучший работник энергетической отрасли» – Вадим Шагов, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, Буда-Кошелевского района электрических сетей;

– в номинации «Лучший работник налоговых и финансовых органов, банковских и страховых организаций» – Татьяна Прокопенко, главный государственный налоговый инспектор управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району;

– в номинации «Лучший работник в отрасли здравоохранения» – Алла Хвесько, врач общей практики отделения врача общей практики районной поликлиники учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница»;

– в номинации «Лучший работник в отрасли образования» – Сергей Кондратенко, преподаватель учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»;

– в номинации «Лучший работник в области физической культуры и спорта» – Владимир Слепцов, учитель физической культуры и спорта ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района»;

– в номинации «Лучший работник в сфере культуры» – Эмма Лавренова, учитель класса хореографии ГУО «Буда-Кошелевская детская школа искусств»;

– в номинации «Лучший работник правоохранительных органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям» – старший лейтенант милиции Дмитрий Савенков, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД;

– в номинации «Лучший представитель органов территориального общественного самоуправления» – Нелли Усова, помощник председателя Рогинского сельского Совета депутатов;

– в номинации «Лучший представитель органов территориального общественного самоуправления» – Наталья Юркулиева, помощник председателя Николаевского сельского Совета депутатов.

По традиции, праздничную атмосферу и отличное настроение в этот торжественный день присутствующим дарили лучшие творческие коллективы и индивидуальные исполнители района.