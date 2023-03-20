По закону, каждый гражданин может продавать зелень, овощную рассаду, плоды и фрукты, выращенные на своем приусадебном участке. Но есть важное условие – сначала надо получить справку о том, что земельный участок, на котором выращена сельхозпродукция, принадлежит ему. В этой справке указываются наименование товара, его объем на продажу, посевная площадь, список физических лиц, состоящих в отношениях близкого родства, и другие сведения.

Данная справка свидетельствует, что продукция выращена своими руками, значит, такой гражданин имеет право на освобождение от подоходного налога на доходы, полученные от реализации продукции растениеводства и (или) животноводства, выращенной (произведенной) плательщиком и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь и предоставленном ему и (или) таким лицам для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, садоводства, дачного строительства, в виде служебного земельного надела.

Выдается справка в рамках административной процедуры в соответствии с пунктом 18.14 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, по месту нахождения земельного участка.

Для получения справки гражданам, чьи земельные участки расположены в черте г. Буда-Кошелево, необходимо обращаться в службу «одно окно» райисполкома.

С дополнительной информацией по выдаче справки можно ознакомиться в разделе «Одно окно» официального сайта Буда-Кошелевского райисполкома. Единый справочно-информационный номер по оказанию консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур – 142, телефон службы: 7-28-34, Е-mail: odnookno@buda-koshelevo.gov.by