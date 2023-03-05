Продолжаем галерею женских образов и отправляемся в Красное Знамя, чтобы встретиться с очаровательными женщинами предприятия мелиоративных систем.

Сегодня в Буда-Кошелевском ПМС трудятся 54 человека и только 7 из них – барышни. И пока мужчины борются за каждый плодородный клочок земли, восстанавливают почвенный гидробаланс, осушают болота, гектар за гектаром вводят в севооборот пахотные земли, раскорчевывают заросшие участки, ремонтируют гидротехнические сооружения и сносят ветхие и пустующие дома, их тылы надежно обеспечивает именно эта семерка очаровательных женщин. Они не только регулируют финансовые потоки, отвечают за экономику, кадровый потенциал, профсоюзную жизнь, сохранность материально-технических ценностей, но и украшают коллектив, создавая особую атмосферу, привнося гармонию в «суровый» мужской мир.



Так, вся бухгалтерия держится на главном бухгалтере Марине Зайцевой и бухгалтере Любови Кузьменок. Первая проработала в Буда-Кошелевском ПМС 31 год, вторая – 40. Не один десяток лет посвятила предприятию инженер Елена Федосова, а вот инспектор отдела кадров Наталья Янучок пришла совсем недавно. Очаровательная и энергичная Анастасия Кобрусева тщательно контролирует экономику и является профсоюзным лидером. За охрану территории отвечают сторожа Алла Федоренко и Татьяна Новикова. А охранять, поверьте, есть что. Машинно-технический парк предприятия включает 6 экскаваторов, 5 бульдозеров, 17 тракторов, из которых 7 энергонасыщенных, 3 «Амкодора» и 9 автомобилей.

Наличие современной техники и, конечно, квалифицированных трудолюбивых людей обеспечивает району высокую урожайность, а предприятию – стабильный доход и развитие. Ежегодно мелиораторы ухаживают за сетью мелиоративных каналов общей протяженностью порядка 11 тыс. км. Только за прошлый год объем выполненных работ составил 2654 тыс. руб. (2021 г. – 1603 тыс. руб.). Введено в севооборот 295 га неиспользуемых земель, от заиления очищено 198 км каналов, от древесно-кустарниковой растительности – 75 км, окошено 1008 км каналов, отремонтировано 28 гидротехнических сооружений. Помимо этого, в сельской местности снесено 78 нежилых домов с постройками. Таких результатов удалось достигнуть за счет слаженной работы всего коллектива, и женщины сыграли в этом далеко не последнюю роль.

Накануне 8 Марта мы поинтересовались у прекрасной половины коллектива Буда-Кошелевского ПМС, как они относятся к своему празднику и о чем мечтают? «О чем мечтают женщины? Чтобы над головой было мирное небо в первую очередь. Чтобы наши мужья, отцы и сыновья были рядом. Это самое главное. И, как каждой женщине, нам всем хочется немножко женского счастья и больше внимания от сильного пола. Его много не бывает. Конечно, хочется, чтобы наши мужчины вспоминали не только 8 Марта, что мы женщины, а помнили об этом всегда», – выразила общую мысль главный бухгалтер Марина Зайцева.

Оксана ДАШКЕВИЧ

Фото автора

УНП 400082003