Профессию журналиста можно будет освоить в ГГУ имени Ф.Скорины с 2024 года. Об этом сообщил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский на заседании коллегии, передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Езерский подчеркнул важность подготовки профессиональных журналистов в регионе. Так, получить профессию журналиста смогут студенты ГГУ имени Ф.Скорины с 2024 года.

Как отметил начальник главного управления, представители государственных массмедиа работают в условиях так называемой информационной войны. «Как никогда высок спрос на профессиональный журналистский подход, авторский взгляд», — сказал он.

По его словам, значительно за минувший год приросли СМИ региона по количеству критических материалов.

На заседании обозначили приоритетные стратегические направления работы для развития отрасли.

belta.by