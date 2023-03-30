В целях принятия системных мер индивидуальной профилактики правонарушений, мер превентивного воздействия к гражданам, совершающим домашнее насилие, на территории области с 3 по 7 апреля будет проводиться основной этап республиканской профилактической акции «Дом без насилия!».

В период проведения акции основные усилия сотрудников ОВД Гомельской области будут сосредоточены на:

привлечение максимального количества заинтересованных в разрешение проблем, связанных с домашним насилием, оказание квалифицированной помощи пострадавшим;

оказание содействия в трудоустройстве неработающим лицам, совершившим домашнее насилие и пострадавшим от него;

принятие мер по максимальному охвату наркологической помощью граждан, два и более раза привлекавшихся к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения, в т.ч. за домашнее насилие;

разъяснение положений законодательства по предупреждению домашнего насилия.

Как отметил вриод начальника УОПП МОБ УВД Гомельского облисполкома Александр Протопопов, в проведении акции, совместно с сотрудниками ОВД, примут участие представители территориальных центров по труду, занятости и социальной защиты, учреждений здравоохранения, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, представителей духовенства.

В рамках проведения акции на заседаниях советов общественных пунктов охраны правопорядка будут рассмотрены лица, допустившие домашнее насилие, организовано проведение выездных судебных заседаний по рассмотрению уголовных дел, дел об административных правонарушениях и гражданских дел о направлении в ЛТП в отношении лиц, совершивших насилие в семье, будет осуществлено посещение по месту жительства межведомственными рабочими группами граждан, допустивших домашнее насилие с распространением профилактических листовок и буклетов, а также иные мероприятия по профилактике пьянства, наркомании и домашнего насилия.

Вместе с тем, без активной позиции граждан в вопросах предупреждения правонарушений в сфере домашнего насилия, государственные органы на сто процентов данную проблему не решат. В этой связи, органы внутренних дел убедительно просят, если вы располагаете информацией о том, что в той или иной семье сложилась неблагополучная ситуация, сообщите данную информацию в ближайший орган внутренних дел или по телефону 102.

УОПП УВД