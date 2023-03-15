В рамках месячника общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, который стартовал сегодня, планируется посещение всех сельхозорганизаций страны.

Профсоюзные специалисты изучат целый спектр вопросов, касающихся охраны труда. Это проведение инструктажей, обеспечение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и механизаторов, готовность сельскохозяйственной техники, санитарно-бытовые условия, обеспечение горячим питанием, медицинскими аптечками мест работы с пестицидами и минеральными удобрениями и многое другое.

“Готовность к посевной кампании для технической инспекции профсоюзов определяется в первую очередь созданными условиями труда, а не погодными условиями. Да, наниматели стараются обеспечить работникам комфорт и безопасность. Но вместе с тем из года в год мы выявляем достаточное количество нарушений. Например, в прошлом году во время мониторингов выдано более 350 рекомендаций на устранение более 3 тысяч нарушений законодательства об охране труда, — рассказал главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Павел Манько. — Наша задача проверить условия, в которых работают люди. При выявлении нарушений принять все необходимые меры по их оперативному устранению. Не редки случаи, когда и сами работники пренебрегают правилами и нормами в сфере охраны труда и получают производственную травму. Поэтому профсоюзные инспекторы при посещении сельхозпредприятий работают как с нанимателями, так и с работниками. И если есть вопросы, то всегда с готовностью разъясняют все нюансы».

По результатам проведенных мониторингов техническая инспекция труда выдает нанимателям рекомендации с установленными сроками устранения выявленных нарушений. Об их устранении они обязаны информировать профсоюзы.

Напомним, что сообщить о нарушениях норм и правил охраны труда можно также по телефону “горячей линии” Федерации профсоюзов Беларуси – 8 (017) 374 90 48.