Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Каждая из вас олицетворяет собой величие материнства и уют семейного очага, милосердие и заботу, беззаветную преданность родной земле, огромную нравственную силу в сохранении наших многовековых традиций, на которых мы вместе строим будущее Беларуси, — говорится в поздравлении. — Вы умеете упорно трудиться, щедро дарите окружающим свои знания и опыт, воспитываете подрастающее поколение, красотой и любовью вдохновляете на добрые дела и помогаете нам, мужчинам, становиться лучше и сильнее, чтобы быть достойными защитниками народа и Отечества».

Александр Лукашенко пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. «Пусть сбываются самые сокровенные мечты, а улыбки близких людей и яркие весенние цветы наполняют сердце радостью и надеждой», — добавил глава государства.

Поздравление Президента Беларуси с Днем женщин

Дорогие соотечественницы!

Примите искренние поздравления с прекрасным праздником — Днем женщин.

Каждая из вас олицетворяет собой величие материнства и уют семейного очага, милосердие и заботу, беззаветную преданность родной земле, огромную нравственную силу в сохранении наших многовековых традиций, на которых мы вместе строим будущее Беларуси.

Вы умеете упорно трудиться, щедро дарите окружающим свои знания и опыт, воспитываете подрастающее поколение, красотой и любовью вдохновляете на добрые дела и помогаете нам, мужчинам, становиться лучше и сильнее, чтобы быть достойными защитниками народа и Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Пусть сбываются самые сокровенные мечты, а улыбки близких людей и яркие весенние цветы наполняют сердце радостью и надеждой.

Александр Лукашенко.

8 марта 2023 года.

belta.by