Запад провоцирует. Некие авантюристы прямо в Берлине установили танк Т‑72 Вооруженных сил России, предположительно подбитый в прошлом году в Украине, и водрузили на него украинский флаг. Впрочем, подобная фашистская акция в поддержку киевского режима в стране, многие жители которой отлично помнят исход Второй мировой, со стороны рядовых горожан вызвала только агрессию и раздражение. Желто‑синее полотнище сорвали, танк просто завалили красными розами, превратив его в стихийный мемориал жертвам конфликта. Демонстрации, участники которых призвали к началу мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине, прошли во многих европейских городах. Европейцы не хотят войны. Воевать в угоду США хотят их обезумевшие политики. Иначе бы не отвергали призывы Александра ­Лукашенко сесть за стол переговоров. Иначе хотя бы проявили заинтересованность в рассмотрении мирного плана Китая по Украине. О миролюбивости Беларуси и КНР, о схожести политики двух стран и о том, что будет, если Запад нас все же не услышит, — в нашем материале.

Сказано

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Наш путь в Украине — это путь мира. Китайцы придерживаются этого пути. На сто процентов убежден, что и россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами — делайте конкретные шаги к миру, и мир будет. В основе этого всего узла сегодня оказался Китай.

В интервью китайским СМИ, 23 февраля 2023 года

Шаги в одном направлении

Итак, Министерство иностранных дел Китая опубликовало позицию Пекина по политическому урегулированию кризиса в Украине, состоящую из 12 пунктов. Ключевыми предложениями в этом документе являются возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Шаг, подчеркивают многие, для Пекина весьма необычный. Китайцы аккуратны, осторожны, рациональны, лишних движений, если поймут, что их действия ни к чему не приведут, не сделают. Говоря о китайских инициативах, депутат Палаты представителей Национального собрания Инна Крачек первым делом обращает внимание: многие из них схожи с позицией Беларуси, которую Президент нашей страны озвучивал уже не на одной площадке.

— Предложенные Китайской Народной Республикой 12 шагов к миру, по сути, концентрированное и по‑китайски мудрое выражение той внешнеполитической парадигмы, которой наша страна придерживается все годы своей независимости, — констатировала она. — Судите сами. В первом пункте Пекин подчеркивает необходимость уважать суверенитет и целостность всех стран и указывает на их равенство независимо от размера, силы или богатства. Не к этому ли всегда призывал ­Президент Беларуси? В третьем призывает не допускать эскалации в зоне конфликта и не подливать масла в огонь, а перейти к дипломатическому обсуждению урегулирования. Для Минска, долгие годы выступающего донором мира и переговорной площадкой, это и признание собственной правоты, и очередное подтверждение главного принципа человечности — альтернативы миру попросту нет! В четвертом пункте Пекин указывает на необходимость создать все условия для мирных переговоров Украины и России. Беларусь такие условия давно создала и никогда не отступала от них. Еще в одном из пунктов Поднебесная обозначила свое несогласие со злоупотреблением санкциями в контексте украинского конфликта: такая политика лишь способствует обострению конфликта, но никак не урегулированию. Не о том ли всегда твердила и не устает повторять наша страна?

Схожесть позиций Минска и Пекина по вопросам урегулирования украинского кризиса говорит не только о том, что наши страны — единомышленники в мире геополитики. Это еще и свидетельство стратегической близости Беларуси и Китая. И это открывает перед нами огромные перспективы.

Говорить и договариваться

В интервью китайским СМИ Президент Александр ­Лукашенко особо подчеркнул: ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без участия КНР. К позиции Поднебесной и других мировых игроков Глава государства призвал прислушиваться. Власти США этого принимать не хотят, миром стремятся править единолично, показывая, кто на планете хозяин. Только это отнюдь не о мире, а о хотелках и амбициях. А ведь если бы ряд стран хотя бы попытались услышать Китай, а не слепо выполнять команды американского «гегемона», мир во всем мире наступил бы быстрее.

— Американцам все хочется решать самим, но такого больше никогда не будет, — отмечает парламентарий Олег Гайдукевич. — Китай имеет право голоса так же, как и любая другая страна. За что вот борется Беларусь? За равноправие, за многообразный мир, за то, чтобы голос каждой страны был услышан. Когда мы говорим об Украине, мы хотим, чтобы был услышан голос украинского народа. Украинцы хотят мира, покоя, тишины и нормальной жизни без помощи Байдена, который ничего хорошего в Украину не принес. А у США почему‑то позиция такая: дружить можно только с ними. А те, кто дружит с Россией или с Китаем, — это враги…

А ведь китайцы сегодня говорят о том, что все надо решать за столом переговоров. Нет другого пути! Любая война, любой конфликт заканчивается переговорами. Вопрос в том, сколько людей погибнет до того, как начнутся эти переговоры.

Вместе против войны

Один в поле не воин. Нужны единомышленники. Чтобы добиться мира, действовать нужно единым фронтом. Необходимо взаимодействие целого ряда внешнеполитических игроков. Политолог международник Вадим Елфимов напоминает: именно подобные обстоятельства, именно подобные тяжелые времена позволяют показать, кто тебе на самом деле друг.

— Найти компромисс, прекратить войну всегда было фишкой белорусской внешней политики, — поясняет он.

— Схожесть стратегических позиций Китая и Беларуси и раньше была предсказуемой, а сегодня она все больше дает о себе знать в различных проявлениях. Это взаимодействие все больше направлено на позитивное развитие системы международных отношений. В том числе на избавление от угрозы войны, тем более третьей мировой, термоядерной. Подобное развитие событий ни в коем случае не в интересах ни Китайской Народной Республики, ни Республики Беларусь, ни Российской Федерации. И это сочетание позиций трех серьезных внешнеполитических игроков дает шанс планете избавиться от войны. Но, к сожалению, на противоположной стороне планеты сидят авантюристы — Байден и прочие. И потому мировая нестабильность пока продолжается.

Не время играть с огнем

Только вот последствия подобного игнора для Киева, Евросоюза и США могут быть весьма серьезными. Они играют с огнем! Политический аналитик Александр Шпаковский высказывает мнение: отказ Запада и Киева обсуждать предложения Китая приведет к тому, что власти КНР, которые до этого придерживались политики доброжелательного нейтралитета в отношении действий России, пойдут на еще большее сближение с российской стороной.

— Возможно, даже окажут Москве помощь не только в части, касающейся предоставления доступа к рынку или отдельным технологиям, но и существенное содействие в военно‑технической сфере, потому что допустить неудачу России, изменение баланса сил в мире Китай не может по той простой причине, что прекрасно, изучая американские документы стратегического характера, понимает: Китайская Народная Республика, которая постоянно подвергается провокациям, военному давлению, нарушению принципа территориальной целостности, для Запада является не то чтобы следующей, а уже текущей целью.

Китай пытаются втянуть в ту же ловушку войны, в которую США уже втянули Россию, — заключает эксперт. — Кроме того, обратите внимание. Китай никому не навязывает выбор политического сотрудничества, Китай предлагает взаимовыгодные проекты сотрудничества в рамках экономической инициативы «Один пояс — один путь». Пожалуйста, хотите — принимайте эти предложения, КНР готова их кредитовать, хотите — не принимайте. Но факт в том, что это действительно предложения, которые могут поспособствовать развитию суверенных государств. Запад в отличие от Китая репрезентует модель мира, основанного на правилах. А трактовщиком этих правил в произвольной манере является Вашингтон.

Источник: http://gp.by

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