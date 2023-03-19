Когда речь заходит о маффинах, первым делом на ум приходят именно эти американские маффины на молоке. Они дали название способу замеса теста при котором сухие и влажные ингредиенты сперва перемешиваются по отдельности, а затем обе смеси соединяются. Рецепт маффинов допускает добавление в тесто разных ягод, цукатов, шоколада и т.д.

Ингредиенты:

Мука – 600 г;

Молоко (теплое) – 250 мл;

Яйца куриные – 2 штуки;

Сливочное масло – 40 г;

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.;

Сахар – 120 г;

Соль – 0,25 ч.л.;

Ванилин – на кончике ножа;

Шоколадные капли – 2 ст.л.;

Голубика – 1 стакан.

Приготовление:

Голубику переберите, промойте и выложите сушиться на полотенце. Смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар и ванилин. Отдельно смешайте слегка взбитые яйца, растопленное масло и теплое молоко. Влейте жидкую заготовку в сухую и замешайте тесто. Добавьте голубику, шоколадные капли и аккуратно перемешайте. Наполните силиконовые формочки на треть и аккуратно переставьте на противень. Выпекайте 15-20 минут в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!