Это рецепт китайской кухни, в нем очень гармонично сочетаются мясо и овощи с чудесным соусом, в котором присутствует и сладость, и кислинка, и острота. Готовится блюдо довольно быстро, а результат непременно порадует вас и ваших близких. Можно подавать с рисом, а можно и просто с овощами. Соевый соус придает мясу неповторимый аромат, а сочетание овощей и яркого кисло-сладкого соуса подчеркивает нежность мяса.
Ингредиенты:
— Мясо (свинина) — 400 г;
— Морковь — 1 шт.;
— Перец болгарский — 1 шт.;
— Лук репчатый — 1 шт.;
— Чеснок — 1-2 зубчика;
— Имбирь — 5 см корня;
— Соевый соус — 3 ст. л.;
— Уксус (9-%) — 1 ст. л.;
— Томатная паста — 1 ст. л.;
— Масло растительное — 5 ст. л.;
— Крахмал — 3 ст. л.;
— Сахар — 1 ст. л.;
— Кунжут — 1 ст. л.
Приготовление:
К мясу 2 ст. л. крахмала, 1 ст. л. соевого соуса и 100 мл воды.
Перемешаем, оставим мариноваться на 15 минут. Морковь натрем на корейской терке или порежем тонкими брусочками. Лук порежем тонкими «перьями», перец — полосочками.
Разогреваем растительное масло на сковороде, перемешиваем мясо в маринаде и выкладываем кусочки мяса в раскаленное масло партиями, нужно, чтобы кусочки можно было легко перевернуть. Жарим буквально по полминуты с каждой стороны, вынимаем шумовкой. Таким образом пожарим все мясо.
Отложим пожаренные кусочки мяса в сторону, накроем крышкой.
Теперь приготовим овощи. Сначала выложим в горячее масло морковь, через минуту добавим лук и перец. Тушим овощи 5 минут на среднем огне, помешивая. Тем временем приготовим соус. Томатную пасту, соевый соус, уксус, натертый имбирь и пропущенный через пресс чеснок перемешаем, добавим сахар (можно использовать мед). Вольем в соус 100 мл воды, в которой разведём 1 ст. л. крахмала, перемешаем и добавим соус к овощам на сковороду. Доводим до кипения и выложим в сковороду мясо, прогреем 5 минут на слабом огне.
Мясо в кисло-сладком соусе готово! Посыпьте готовое блюдо кунжутом и приглашайте родных к столу!
Приятного аппетита!