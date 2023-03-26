Это рецепт китайской кухни, в нем очень гармонично сочетаются мясо и овощи с чудесным соусом, в котором присутствует и сладость, и кислинка, и острота. Готовится блюдо довольно быстро, а результат непременно порадует вас и ваших близких. Можно подавать с рисом, а можно и просто с овощами. Соевый соус придает мясу неповторимый аромат, а сочетание овощей и яркого кисло-сладкого соуса подчеркивает нежность мяса.

Ингредиенты:

— Мясо (свинина) — 400 г;

— Морковь — 1 шт.;

— Перец болгарский — 1 шт.;

— Лук репчатый — 1 шт.;

— Чеснок — 1-2 зубчика;

— Имбирь — 5 см корня;

— Соевый соус — 3 ст. л.;

— Уксус (9-%) — 1 ст. л.;

— Томатная паста — 1 ст. л.;

— Масло растительное — 5 ст. л.;

— Крахмал — 3 ст. л.;

— Сахар — 1 ст. л.;

— Кунжут — 1 ст. л.

Приготовление:

К мясу 2 ст. л. крахмала, 1 ст. л. соевого соуса и 100 мл воды.

Перемешаем, оставим мариноваться на 15 минут. Морковь натрем на корейской терке или порежем тонкими брусочками. Лук порежем тонкими «перьями», перец — полосочками.

Разогреваем растительное масло на сковороде, перемешиваем мясо в маринаде и выкладываем кусочки мяса в раскаленное масло партиями, нужно, чтобы кусочки можно было легко перевернуть. Жарим буквально по полминуты с каждой стороны, вынимаем шумовкой. Таким образом пожарим все мясо.

Отложим пожаренные кусочки мяса в сторону, накроем крышкой.

Теперь приготовим овощи. Сначала выложим в горячее масло морковь, через минуту добавим лук и перец. Тушим овощи 5 минут на среднем огне, помешивая. Тем временем приготовим соус. Томатную пасту, соевый соус, уксус, натертый имбирь и пропущенный через пресс чеснок перемешаем, добавим сахар (можно использовать мед). Вольем в соус 100 мл воды, в которой разведём 1 ст. л. крахмала, перемешаем и добавим соус к овощам на сковороду. Доводим до кипения и выложим в сковороду мясо, прогреем 5 минут на слабом огне.

Мясо в кисло-сладком соусе готово! Посыпьте готовое блюдо кунжутом и приглашайте родных к столу!

Приятного аппетита!