Рис на гарнир «Солнечный», это рассыпчатый, золотистый рис с луком и морковью, который понравится всей семье. Это отличный гарнир к мясу, рыбе и курице.
Ингредиенты
Рис — 200 г;
Луковица — 1 шт;
Морковь — 1 шт;
Растительное масло — 2-3 ст. л.;
Куркума — 1/2 ч. л.;
Зеленый лук по вкусу;
Соль по вкусу.
Приготовление
На сковороде с растительным маслом обжарить мелко нашинкованный лук и тертую морковь, добавить рис, куркуму и посолить по вкусу. Обжарить помешивая 1-2 минуты, добавить воду и тушить на медленном огне. Готовить 7-10 минут, добавляя воду при необходимости понемногу.
Готовый рис выложить на блюдо и посыпать мелко нашинкованным зеленым луком.
Рис на гарнир «Солнечный» готов. Можно подавать к столу
Приятного аппетита!