Рис на гарнир «Солнечный», это рассыпчатый, золотистый рис с луком и морковью, который понравится всей семье. Это отличный гарнир к мясу, рыбе и курице.

Ингредиенты

Рис — 200 г;

Луковица — 1 шт;

Морковь — 1 шт;

Растительное масло — 2-3 ст. л.;

Куркума — 1/2 ч. л.;

Зеленый лук по вкусу;

Соль по вкусу.

Приготовление

На сковороде с растительным маслом обжарить мелко нашинкованный лук и тертую морковь, добавить рис, куркуму и посолить по вкусу. Обжарить помешивая 1-2 минуты, добавить воду и тушить на медленном огне. Готовить 7-10 минут, добавляя воду при необходимости понемногу.

Готовый рис выложить на блюдо и посыпать мелко нашинкованным зеленым луком.

Рис на гарнир «Солнечный» готов. Можно подавать к столу

Приятного аппетита!