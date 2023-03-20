Домашний клюквенный морс — поистине целебный напиток. Ягоды клюквы богаты целым комплексом витаминов (особенно много в них аскорбиновой кислоты). В состав напитка входит свежеотжатый ягодный сок, а также мед, который добавляется в не слишком горячий клюквенный отвар. Таким образом, питательные вещества ингредиентов сохраняются максимально полно, и приготовленный морс способен не только доставить приятные вкусовые ощущения, но и принести организму ощутимую пользу.

Ингредиенты:

клюква – 500 г;

питьевая вода – 2 л;

мед – 2 ст. л.

Приготовления:

Подготовьте ягоды для домашнего клюквенного морса. Для этого тщательно переберите их, отделяя испорченные и мятые, затем поместите в дуршлаг и осторожно промойте проточной водой.

Переложите клюкву на бумажные полотенца и дайте обсохнуть. Затем пересыпьте в миску и разомните пестиков. Выделившийся сок отожмите через марлю, сложенную вдвое, в стеклянную емкость. Уберите до использования в холодильник.

Оставшиеся в марле мятые ягоды переложите в кастрюлю. Залейте их водой, доведите до кипения и варите на слабом огне 3-4 минуты. Отвар процедите через марлю.

Отвару дайте остыть до 50°C. Добавьте в него мед и перемешайте. Влейте оставшийся свежевыжатый клюквенный сок. Снова перемешайте. Дайте домашнему клюквенному морсу полностью остыть и подайте на стол.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чтобы придать домашнему клюквенному морсу оригинальный вкус и яркий аромат, при варке отжимок в воде добавьте в нее несколько коробочек кардамона, бутон гвоздики или пару звездочек бадьяна.

КСТАТИ

Таким же образом, по аналогии с нашим рецептом домашнего клюквенного морса, можно приготовить напитки и из других ягод, например, из брусники, облепихи, черной смородины.