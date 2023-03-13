Пирог этот называется цветаевским, потому что, по легенде, его готовили сестры Цветаевы в начале XX века для своих гостей. В идеале использовать для его приготовления антоновские яблоки с их бесподобным ароматом и терпким вкусом. Цветаевский яблочный пирог готовится исключительно со сметаной, с большим количеством яблок. Тесто должно только схватывать крупные яблочные дольки, выложенные на основу, и ни в коем случае не накрывать их. Можно присыпать готовый пирог корицей и украсить ягодами.
Ингредиенты:
Яблоко — 1 кг;
Пшеничная мука — 2 стакана;
Сметана — 1,5 банок;
Сливочное масло — 150 г;
Уксус — 1 чайная ложка;
Сахар — 1 стакан;
Сода — ½ чайные ложки
Куриное яйцо — 1 штука.
Процесс приготовления:
Сливочное масло комнатной температуры натрите на терке и смешайте с 1,5 стаканами муки. Затем влейте в тесто полстакана сметаны и как следует перемешайте. В конце добавьте соду гашеную уксусом, перемешайте и немного помесите тесто руками. Тесто должно получиться мягкое и не прилипать к рукам.
Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и с помощью картофелечистки нарежьте на тонкие пластиночки, похожие на лепестки.
Раскатайте тесто и придайте ему форму той емкости, в которой вы будете выпекать пирог. Уложите на дно формы тесто, сверху разложите яблочные лепестки.
В отдельной миске смешайте 1 стакан сметаны, яйцо, сахар и 2 столовые ложки муки и слегка взбейте. Крем по консистенции должен получиться достаточно жидким. Залейте форму с тестом и яблоками кремом.
Разогрейте духовку до 200 градусов, поместите туда форму и выпекайте минут 50.
Приятного аппетита!