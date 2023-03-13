Пирог этот называется цветаевским, потому что, по легенде, его готовили сестры Цветаевы в начале XX века для своих гостей. В идеале использовать для его приготовления антоновские яблоки с их бесподобным ароматом и терпким вкусом. Цветаевский яблочный пирог готовится исключительно со сметаной, с большим количеством яблок. Тесто должно только схватывать крупные яблочные дольки, выложенные на основу, и ни в коем случае не накрывать их. Можно присыпать готовый пирог корицей и украсить ягодами.

Ингредиенты:

Яблоко — 1 кг;

Пшеничная мука — 2 стакана;

Сметана — 1,5 банок;

Сливочное масло — 150 г;

Уксус — 1 чайная ложка;

Сахар — 1 стакан;

Сода — ½ чайные ложки

Куриное яйцо — 1 штука.

Процесс приготовления:

Сливочное масло комнатной температуры натрите на терке и смешайте с 1,5 стаканами муки. Затем влейте в тесто полстакана сметаны и как следует перемешайте. В конце добавьте соду гашеную уксусом, перемешайте и немного помесите тесто руками. Тесто должно получиться мягкое и не прилипать к рукам.

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и с помощью картофелечистки нарежьте на тонкие пластиночки, похожие на лепестки.

Раскатайте тесто и придайте ему форму той емкости, в которой вы будете выпекать пирог. Уложите на дно формы тесто, сверху разложите яблочные лепестки.

В отдельной миске смешайте 1 стакан сметаны, яйцо, сахар и 2 столовые ложки муки и слегка взбейте. Крем по консистенции должен получиться достаточно жидким. Залейте форму с тестом и яблоками кремом.

Разогрейте духовку до 200 градусов, поместите туда форму и выпекайте минут 50.

Приятного аппетита!