В преддверии Дня женщин воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов и сотрудники ТЦСОН подготовили концертную программу для самых милых и очаровательных представительниц прекрасной половины человечества.

8 Марта – отличный повод сказать теплые и душевные слова всем женщинам. Первой гостей праздника поздравила председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, пожелав всем девушкам и женщинам оставаться такими же обаятельными, молодости и красоты, счастья и крепкого здоровья, радости, мира и благополучия. Приятным подарком от лидера общественной организации стало сладкое угощение.

К поздравлениям присоединилась и директор ТЦСОН Оксана Ковалева:

– Пусть в ваших душах и сердцах всегда будет весна, а солнечное настроение, цветы и комплименты вам дарят не только на праздники. Любви вам, нежности и умиротворения.

Музыкальные подарки милым женщинам подарили Андрей Батаев, воспитанницы детской школы искусств Варвара Ковалева и Вероника Попова, а также подопечные отделения. Нашлось на празднике и место для поэзии: свои стихи прекрасным дамам посвятил поэт-самородок Николай Суковатый. Музыкальное попурри от Татьяны Леоновой, заводные частушки и зажигательный танец, а также веселые конкурсы вызвали бурю положительных эмоций у всех присутствующих.

Праздничный концерт стал хорошим подарком для милых и прекрасных девушек и женщин. А воспитанники отделения в очередной раз доказали, что их возможности безграничны. Лучшее подтверждение этому – незабываемые впечатления и искренние улыбки на лицах матерей и их детей.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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