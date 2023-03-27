Финальный тур чемпионата Беларуси по водному поло среди мужчин проходил в Гомельском дворце водных видов спорта с 22 по 25 марта, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально».

В чествовании победителей принял участие заместитель председателя Гомельского облисполкома, председатель правления Гомельского областного отделения Белорусской федерации водного пола Андрей Конюшко

В финале Гомельская область переиграла Брестскую со счетом 16:9.

Места распределились следующим образом:

1 место — Гомельская область 2 место — Брестская область 3 место — Витебская область 4 место — Минская область 5 место — РГУОР, г. Минск 6 место — г. Минск 7 место — Могилевская область

















Источник: http://gp.by

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