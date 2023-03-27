Финальный тур чемпионата Беларуси по водному поло среди мужчин проходил в Гомельском дворце водных видов спорта с 22 по 25 марта, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально».
В чествовании победителей принял участие заместитель председателя Гомельского облисполкома, председатель правления Гомельского областного отделения Белорусской федерации водного пола Андрей Конюшко
В финале Гомельская область переиграла Брестскую со счетом 16:9.
Места распределились следующим образом:
1 место — Гомельская область
2 место — Брестская область
3 место — Витебская область
4 место — Минская область
5 место — РГУОР, г. Минск
6 место — г. Минск
7 место — Могилевская область
Источник: http://gp.by
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