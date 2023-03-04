Сегодня вступает в силу обновленная редакция Избирательного кодекса Республики Беларусь, сообщает БелТА.

«Изменения в Избирательном кодексе — это часть масштабной работы по модернизации политической системы страны, которая проводится в соответствии с изменениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, — подчеркнули в ЦИК. — Изменения в Избирательный кодекс учитывают правоприменительную практику и международный опыт. Они прошли широкое общественное обсуждение, соответствуют международным стандартам, направлены на развитие избирательной системы Беларуси, позволят сократить избирательный цикл и расходы на проведение избирательных кампаний».

Что касается новаций, в частности, изменены возраст и ценз оседлости для кандидатов в Президенты. Введены дополнительные требования к лицам, претендующим на высший государственный пост и к кандидатам в депутаты.

Кроме того, оптимизирована система избирательных комиссий. Изменены порядок образования избирательных округов, график работы участков для голосования в период досрочного голосования, сроки аккредитации наблюдателей, количество подписей для выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов депутатов. Отменен порог явки на выборах депутатов Палаты представителей. Установлен запрет на вынос выданных бюллетеней за пределы участка для голосования, фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня.

В Избирательном кодексе также закреплено полномочие ЦИК на организацию работы по повышению правовой культуры населения в области избирательного права.

«Все это будет содействовать дальнейшему развитию избирательной системы, позволит сократить избирательный цикл и достигнуть процесса стабильности, избежав различных встрясок общества и страны в целом», — дополнили в ЦИК.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель