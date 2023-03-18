Более 1000 делегатов со всей Беларуси съехались сегодня в столицу на учредительный съезд политической партии с рабочим названием «Белорусская партия «Белая Русь».

Будакошелевщину там представляют председатель РО ОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, председатель Узовского сельисполкома, сельского Совета депутатов Елена Былицкая и учитель истории и обществоведения СШ №1 г. Буда-Кошелево Станислав Сильченко.

Говорят делегаты учредительного съезда Белой Руси

Станислав Сильченко:

– «Белая Русь», несомненно, будет играть весомую роль в жизни нашего общества, сплачивая его на основе ценностей белорусской государственности. Партия станет важным игроком на политическом поле. Ее миссию вижу в том, чтобы выявлять и защищать интересы белорусского народа и государства. Учредительный съезд станет началом нового периода в политической истории страны. Уверен, деятельность всех, кого объединит партия, будет направлена в созидательное русло для построение счастливого будущего нашего народа.

Татьяна Чечко:

– У меня сегодня прекрасное настроение: чувствуется гордость за нашу страну. В этом зале объединились представители всех областей. Отрадно, что все мы пришли к единому решению – созданию новой партии «Белая Русь». Мы, видим насколько народу это необходимо. Мы стали свидетелями исторического события, которое, уверена, войдет в исторические научные труды и учебные пособия. Тема многогранная и для многих волнительная. Поэтому ждем активного обсуждения в ходе учредительного съезда.