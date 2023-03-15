О том, как были выполнены поручения, данные на прошлом заседании рабочей группы, присутствующих проинформировала заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Людмила Адамовна отметила, что предприятиями и организациями района, членами рабочей группы проведена определенная работа в части приобретения и установки стендов о жертвах геноцида на территории района. На сегодняшний день установлено 18 тематических стендов.



Говорили о наличии в фондах центральной районной библиотеки литературы по геноциду, бронировании специальной литературы из фондов областной библиотеки для дальнейшей работы.



Прокурор района Андрей Комаров поднял вопрос о необходимости уточнения названия одного из населенных пунктов района. Отметил необходимость продолжения работы в данном направлении, активно рассказывать о важности темы геноцида, ходе расследования уголовного дела по выявленным фактам, в том числе, в ходе ЕДИ, на собраниях граждан.