По традиции, жители и трудовые коллективы района сообща вышли на весеннюю уборку населенных пунктов, подведомственных и закрепленных территорий, памятных мест.

Часть денежных средств планируется направить на финансирование работ по реконструкции мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти в Калинковичском районе.

Озаричский лагерь смерти просуществовал всего 10 дней в марте 1944 года, и тем не менее значится в списке самых страшных мест по условиям содержания и методам уничтожения людей в годы войны. Завтра, 19 марта, будет отмечаться 79 годовщина освобождения узников Озаричского лагеря смерти.

Денежные средства, заработанные на областном субботнике, перечисляются на отдельный текущий счет райисполкома BY74AKBB36424096800373100000, открытый в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Гомель ул. Фрунзе, д. 6а, БИК AKBBBY2Х, УНН 400041635.

Давайте вместе сделаем нашу малую родину еще чище и краше!