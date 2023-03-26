Чем живет сегодня коллектив КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», какие задачи решает коммунальная служба, о планах и перспективных направлениях в работе рассказал директор предприятия Николай Карпечкин:

– Ни для кого не секрет, что жилищно-коммунальная служба выполняет широкий спектр работ и, соответственно, имеет объемное и многофункциональное хозяйство. В нашем ведении – система водонапорных и канализационных сетей, объекты теплового хозяйства, энергетическая служба, жилой фонд общей площадью более 200,0 тыс. кв. м, участок по гражданскому обслуживанию, санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, транспортный и ремонтно-строительный участки. Для обслуживания населения в сельской местности работают 3 участка: Уваровичи-Коммунар, Кривск и Рогинь.

Если говорить об итогах прошедшего года и планах на нынешний, то среди приоритетных направлений по-прежнему остаются качество и доступность предоставляемых коммунальных услуг, капитальные и текущие ремонты жилого фонда, замена тепловых сетей, обеспечение чистой питьевой водой населения, благоустройство населенных пунктов. В 2022 году в рамках подпрограммы «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения» мы заменили 1,1 км тепловых сетей в Буда-Кошелеве и Бушевке, в нынешнем году замена тепловых сетей протяженностью 1 км будет произведена в Октябре.

Что касается капитальных и текущих ремонтов, то обращаю внимание, что с годовыми планами ремонтных работ можно ознакомиться на официальном сайте рай-исполкома под баннером «Перечни очередности выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам». Данную информацию мы размещали и в №7 «Авангарда» от 18 февраля. Годовой план по текущему ремонту жилфонда в прошлом году выполнен в полном объеме. В этом году в него включены жилые дома, расположенные в Буда-Кошелеве, Коммунаре, Октябре, Рогини, Уваровичах и ряде других населенных пунктов. После капитального ремонта запланировано ввести 8,0 тыс. кв. м общей площади жилья. Это 7 жилых домов в райцентре, Октябре, Красном Знамени и Коммунаре. В 2022 году капитально отремонтированы 4 жилых дома в Уваровичах, Коммунаре и Буда-Кошелеве общей площадью 4,6 тыс. кв. м.

В рамках государственной программы «Чистая вода» мы построили 2 станции обезжелезивания в Кривске и Пенчине. За собственные средства ввели в эксплуатацию водоочистительные установки в малонаселенных пунктах Селец и Красный Свет. В текущем году планируем построить еще 9 станций: в Дуравичах, Рогини, Узе, Потаповке, Уваровичах, Николаевке, Дербичах, Буде Люшевской и Гусевице.

Должное внимание уделяем обновлению машинно-тракторного парка, приобретению нового оборудования. Это позволяет оптимизировать производственные процессы, добиваться положительной динамики в экономике.

По итогам 2022 года выручка от реализации составила 15768 тыс. рублей, темп роста – 108,9%. Выросла и выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и составила 38,6 тыс. рублей, или 114,2% к уровню прошлого года. В результате проведения энергосберегающих мероприятий, работ по снижению технологических потерь тепловой энергии и воды, неучтенных расходов воды и других мы получили экономию в размере 415,0 тыс. рублей и снизили затраты более чем на 5%. Это в том числе не могло не сказаться и на росте заработной платы. В прошлом году среднемесячная заработная плата выросла на 14% и составила 872,5 рубля.

За всеми этими цифрами, результатами – профессионализм и конкретная работа каждого члена трудового коллектива, будь то рядовой работник или руководитель подразделения или службы. Сегодня они все, а это более 400 человек: слесари, водители, электромонтеры и контролеры, лаборанты, бухгалтеры, экономисты, инженеры, сантехники, рабочие по благоустройству, трудятся на общий результат. Накануне профессионального праздника хочу пожелать всему коллективу, ветеранам отрасли благополучия, исполнения всего намеченного, крепкого здоровья и мира, профессионального роста, успехов в труде на благо родной Будакошелевщины.

Начальник транспортного участка Александр Кошепаров в должности почти 3 года. Он гомельчанин, но за это время освоился не только в коллективе: ему по душе работать в Буда-Кошелевском районе. По его признанию, жилищно-коммунальная сфера – непростая, но интересная. А главный принцип в работе для Александра Александровича – трудиться на конкретный результат. Этого же требует и от подчиненных. Под его началом порядка 60 человек, 69 единиц техники насчитывает машинно-тракторный парк предприятия. Работники транспортного участка выполняют погрузочные работы, перевозят древесину, проводят водопроводы и канализацию, собирают ВМР, убирают улицы, косят газоны. Словом, выполняют широкий спектр работ. А для этого нужно, чтобы вся техника работала как часы. В этом направлении, по словам Александра Кошепарова, проводится большая работа: «Стараемся не только обновить машинный парк, но и отремонтировать старую технику». Что касается новых машин, начальник участка отмечает, что в прошлом году приобрели технику для подсыпки и уборки дорог, в том числе прилотковой территории, для сбора мусора. В текущем году уже заключены договоры на приобретение 5 единиц техники, в планах – закупка экскаватора для прокладки водонапорных и канализационных сетей. Вся техника приобретается в лизинг, и, по мнению Александра Кошепарова, государственная поддержка очень помогает и стимулирует в дальнейшей работе.

Марина Лукашенко заведует складом в коммунальном предприятии. Заправка автомобилей, учет горюче-смазочных материалов, запчастей для автомобилей, тепло-, водо- и канализационного хозяйства – неполный перечень того, что входит в обязанности заведующего складом. Приветливую девушку пригласили на работу два года назад. Пришла, посмотрела и осталась. И сегодня что-то менять в профессии не планирует. Она практически с закрытыми глазами может найти ту или иную запчасть, знает, где что находится. Ведет учет, составляет отчетность, фиксирует поступления и перемещения – и все это в программе «1С Бухгалтерия».

Марина Владимировна признается, что ей нравится работать с людьми. Накануне профессионального праздника она желает коллегам благополучия, успехов и стабильности.

Сергей Нагорняк – один из опытных руководителей структурных подразделений предприятия. Да и энергетическая служба, пожалуй, одна из важных и, можно сказать, стратегических. В службе главного энергетика порядка 25 человек: электромонтеры, слесари, мастера, измерительная лаборатория, отдел ТЭР. Сейчас, к примеру, ведут работы по электроснабжению в ходе капитального ремонта жилого дома на улице Луговой райцентра, станции обезжелезивания в Дуравичах. По словам Сергея Александровича, на предприятии ежегодно внедряются мероприятия по энергосбережению: уже закупили 150 светильников с автоматической системой управления в подъезды в многоквартирные жилые дома по всему району и порядка 100 уличных светильников.

Сергей Нагорняк отмечает, что, несмотря на 12-летний опыт работы, ему по-прежнему интересно работать, потому что видит конкретный результат. Стремится развиваться и совершенствоваться в профессии: неслучайно заочно учится в одном из технологических вузов. И охотно делится опытом с молодым поколением: взял шефство над электромонтером, недавним выпускником аграрно-технического колледжа.

Уваровчанин Александр Ловцов пришел в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» в 2013 году. Начинал водителем, с 2020 года работал мастером, а с 1 марта нынешнего года – начальник самого большого участка «Уваровичи-Коммунар».

– Работы много, она непростая, но нужная. Я отвечаю за обслуживание жилфонда, водоснабжение, отведение стоков, удаление и переработку бытовых отходов, ремонтно-строительные работы, благоустройство, техническое и санитарное состояние дворовых территорий и улиц Уварович, Коммунара, Узы, Октября, Пенчина, Гусевицы, Красного Знамени. Всего на обслуживании в нашем участке состоит более 50 сельских населенных пунктов. Есть в коллективе работники со стажем, есть и молодежь, но, сами понимаете, очередь к нам не стоит, в отличие от желающих покритиковать. Их с избытком. Я и сам не думал, что буду работать в коммунальнике, но всегда хотелось что-то оставить после себя. Это и дает мне силы трудиться и двигаться дальше. Накануне профессионального праздника всем коллегам хотел бы пожелать здоровья, оптимизма, взаимопонимания и мирного неба над головой. Это самое главное, – поделился с «Авангардом» Александр Михайлович.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Оксаны Дашкевич

УНП 400041543