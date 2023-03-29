Мероприятие прошло на базе управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоялось заседание комиссии, в ходе него были рассмотрены 17 персональных дел.

Провела заседание заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Для обсуждения были направлены дела граждан, стоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции за наличие судимостей, злоупотребление спиртными напитками, кражи и ведение асоциального образа жизни.

Несмотря на то, что некоторые встали на путь исправления, нашли работу и избавились от вредных привычек, тем не менее часть состоящих на учете по-прежнему имеют проблемы с трудоустройством из-за несоблюдения трудовой дисциплины и алкогольную зависимость.

Наблюдательная комиссия рассмотрела каждый случай в частном порядке, дала каждому подучетному рекомендации и предложила содействие в трудоустройстве, поиске жилья и предоставлении направления на лечение от зависимостей.

Также на заседании рассмотрели проводимые РОВД профилактические мероприятия с лицами, имеющими судимость и состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции и работу службы за первый квартал текущего года.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора