Сегодня ушел из жизни Андрей Анатольевич Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, кандидат социологических наук, настоящий патриот своей страны, принципиальный, честный, отзывчивый человек. Об этом сообщили в телеграм-канале Гомельщина официально.

Гомельский областной исполнительный комитет, областной Совет депутатов глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной Андрея Анатольевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Светлая память об Андрее Анатольевиче Злотникове навсегда останется в наших сердцах!

Источник: http://gp.by

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