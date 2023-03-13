С наступлением весенней теплоты просыпаются клещи, которые могут быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний.

В Беларуси начался сезон клещей, зафиксировано несколько случаев укусов на юге страны, сообщили эпидемиологи.

Первыми клещи активизировались в Брестском регионе, где местами фиксируется теплая погода до 11°C. Специалисты отмечают, что эти членистоногие «действуют» на юге республики уже с конца февраля. К примеру, в популярной зоне отдыха под Брестом «Красный двор» средняя численность кусающихся паразитов составила девять экземпляров на один флаго-километр.

В медучреждения по поводу укусов клещей за последние несколько недель обратились семь человек, пострадавшими оказались дети до 17 лет. Случаи укусов, к примеру, произошли в Кобринском, Пинском, Каменецком и Брестском районах.

По информации Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, за весь прошлый год в поликлиники по клещевым вопросам обратилось почти 3,4 тыс. человек. При этом в 35% случаев паразиты были переносчиками лайм-боррелиоза.

В Гомельской области, которая также находится на юге Беларуси, случаев укусов клещей, по данным на 13 марта 2023 года, не зафиксировано, рассказали Sputnik в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Такой статистики пока нет и в столичном центре.