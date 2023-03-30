С 2023-го обновился земельный кодекс. О новшествах в законодательстве рассказала первый заместитель начальника главного управления землеустройства облисполкома Анна Прикота.

Участок разрешили разделять

Представим, что у супругов есть 20 соток земли, стоит дом. Их дети хотели бы построить жилье рядом с родителями, но еще в прошлом году это запрещалось, даже если позволяла площадь. Сейчас – реально, если не нарушены градостроительные, санитарные и другие нормы. Еще одно условие – участок нужно выкупить.

Облисполком определяет населенные пункты, где стоимость будет рыночной. После сотками можно распорядиться по своему усмотрению – подарить родственникам, продать чужим людям.

Можно поменять целевое назначение

Участок, который выделялся для ведения личного подсобного хозяйства – выращивания овощей, содержания скота, раньше нельзя было использовать под другие цели. Теперь разрешено построить дом. Опять же условие – соблюдение регламентов и выкуп земли.

Юрлица по этой схеме смогут переводить бытовые объекты в жилые, торговые. При условии соблюдения норм. Целевое назначение также можно изменить до завершения строительства объекта.

Реально взять больше земли

По старому законодательству в городах можно было иметь участок для дома до 15 соток, в сельской местности – до 25. По новым нормам в городах, за исключением Гомеля, полагается до 25 соток, в других населенных пунктах – до гектара.

Облисполком определяет максимальные границы участка, а также условия: его можно приобрести на аукционе или без него. Рыночная стоимость будет в Гомеле, Речице, Мозыре, Светлогорске и других востребованных местах.

Реально взять дополнительный кусок земли

Рядом с вашим есть небольшой участок, который не используется, и вам он нужен. Раньше такие сотки можно было получить только при реконструкции дома. Сейчас – даже без этого обстоятельства. Если на кусочек земли, где растет бурьян, претендует сосед, будет проводиться конкурс. Первоочередное право у многодетных и инвалидов. Если две-три сотки «провисят» на сайте райисполкома 30 дней и никто не подаст на них заявление, они уйдут вам.

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