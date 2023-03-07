Белстат опубликовал данные о заработной плате в сфере здравоохранения и образования за январь 2023 года. В Мyfin.by посмотрели, какие зарплаты начислили белорусским медикам и педагогам.

По информации Национального статистического комитета, средняя зарплата в Беларуси в январе 2023 года составила 1684,9 руб.

При этом следует учитывать, что зарплатные показатели в статистике идут по начислению. Под начисленной зарплатой в нашей стране понимают заработок до вычета налогов и взносов.

В бюджетных организациях Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата в январе 2023 года составила 1337,3 руб. Это на 79 рублей, или на 5,6% меньше, чем в декабре прошлого года.

Реальная зарплата в бюджетных организациях в первом месяце 2023 года по сравнению с январем 2022 года увеличилась на 1,8%, по отношению к декабрю 2022 года она сократилась на 6,3%.

В январе этого года средняя зарплата в образовании составила 1184,9 руб., в здравоохранении – 1510,7 руб.

Средняя начисленная зарплата учителей в январе 2023 года вышла на уровень 1468,4 руб., воспитателей дошкольного образования – 1102,0 руб., профессорско-преподавательского состава – 1976,9 руб.

Белорусским врачам начислили зарплаты в размере 2710,4 руб., а среднему медицинскому персоналу – 1477,5 руб.

Напомним, ранее стало известно, какие зарплаты в январе 2023 года начислили работникам белорусской столицы.

Источник: http://gp.by

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