Жители области смогут приобрести напиток в лесничествах, а также заготовить его самостоятельно.

Сбором будут заниматься все лесхозы региона, цены на сок здесь, как правило, демократичные. Правда, специалисты напоминают, что наливают березовик в тару покупателя.

При желании заготавливать напиток самостоятельно, нужно обратиться в ближайшее лесничество. Здесь вам дадут несколько рекомендаций и обозначат участок, где разрешен сбор.

К слову, заготовка березового сока в неустановленных местах влечет административную ответственность с наложением штрафа до двадцати базовых величин.

Источник: http://gp.by

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