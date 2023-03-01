По данным следствия, 28 февраля текущего года, поддавшись призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, возле торгового центра «Секрет» в Гомеле скооперировалась группа молодых людей из 200 человек в возрасте от 13 до 21 года, объединенные общими взглядами и принадлежностью к различным молодежным субкультурам, в том числе «ЧВК Редан» и, так называемым, «околофутбольным движениям».

Аналогичные «сборы» таких подростков-приверженцев в России и Украине заканчивались беспорядками и массовыми драками в общественных местах.

Массовое мероприятие в Гомеле являлось незаконным, и группа была задержана сотрудниками милиции. Из 200 человек, 183 оказались несовершеннолетними.

Возбуждено уголовное дело по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление организаторов массового сбора.

Следственный комитет обращает внимание на то, что в популярных среди подрастающего поколения социальных сетях продолжают появляться публикации с призывами к несанкционированным массовым мероприятиям в различных городах Беларуси. Не поддавайтесь на провокации. Все попытки нарушения общественного порядка будут активно и строго пресекаться правоохранительными органами, а участники таких мероприятий будут непременно привлечены к установленной законом ответственности, вплоть до уголовной. Уважаемые родители, оградите своих детей от необдуманных действий, влекущих тяжкие последствия.

Следственный комитет Беларуси