Участие в заседании приняли заместитель Председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Екатерина Лукьянова и председатель комитета государственного имущества Гомельской области Наталья Сацута.

Провел заседание председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник. Были рассмотрены итоги работы по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества в 2022 году и задачи на 2023 год, а также организация и проведение в 2022 году профилактических мероприятий по недопущению совершения правонарушений, преступлений несовершеннолетними.