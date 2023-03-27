Работа старшего научного сотрудника историко-культурного центра Жанетты Гришиной по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн получила высокую оценку.

На минувшей неделе на областном семинаре со специалистами, занимающимися увековечением памяти, были подведены итоги работы в данном направлении в 2022 году и поставлены задачи на год нынешний.

Следует отметить, что работа в сфере увековечения памяти защитников Отечества и жертв войн в нашей стране является важной государственной задачей. Активное участие в этом направлении наряду с военнослужащими и гражданским персоналом Вооруженных Сил принимают представители местных исполнительных и распорядительных органов, члены общественных организаций и те, кто вносит значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Беларуси.

В нашем районе эту работу проводят сотрудники историко-культурного центра, в частности, старший научный сотрудник Жанетта Гришина. И заслуги ее не остались незамеченными: за активное участие в военно-мемориальной работе, личный вклад в сохранение уважительного отношения к погибшим при защите Отечества, их мужеству и героизму Жанетта Анатольевна награждена нагрудным знаком отличия «За адзнаку ў ваенна-мемарыяльнай рабоце».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Светланы Авсянниковой