Со следующего учебного года в Беларуси введут второй элемент школьной формы. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на итоговой коллегии комитета по образованию Мингорисполкома, которая проходит в столичной гимназии №41, передает корреспондент БелТА.

«Безусловно, одним из серьезных моментов воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования является введенный в прошлом году единый элемент школьной формы. Сегодня школьники с удовольствием используют его и эмблемы школ. Практически все школы полностью адаптировались к нововведению. Выполнение школьного стандарта и делового стиля является обязательным для всех учреждений общего среднего образования. В этом году, мы полагаем, все школы дополнят выбранный элемент формы вторым элементом. Это будет приводить к некоторому единообразию и пониманию — как у родителей, так и учащихся — принадлежности к конкретному учреждению общего образования», — рассказал Андрей Иванец.

Выбирать второй элемент формы, как и в прошлом году, будут сами школы. «Например, если в прошлом году школа выбрала жилетку, то в этом году можно будет дополнить ее, например, брюками, либо белой сорочкой, либо галстуком. Здесь мы не ограничиваем в выборе. Родители вместе с учителями должны провести широкое обсуждение», — пояснил министр.

Источник: http://gp.by

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