Продолжается плановая подготовка к Единому дню голосования 2024 года в соответствии с внесенными в Конституцию изменениями и дополнениями.

Председатель облисполкома Иван Крупко сообщил, что на встрече собрались люди, от управленческих решений которых напрямую зависит благополучие региона. Гомельская область традиционно проявляет высокую гражданскую активность во время проведения выборов и референдумов. Губернатор выразил уверенность, что и предстоящую избирательную кампанию наш регион проведет на должном уровне. Для этого необходимо детально изучить вступившие в силу поправки в Избирательном кодексе. Об этих новациях подробно рассказал председатель ЦИК Игорь Карпенко.

– Конституция определила, что выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси и местных Советов будут проходить в Единый день голосования в последнее воскресенье февраля. Таким образом, очередная кампания пройдет 25 февраля 2024 года, – обозначил Игорь Карпенко.

По его словам, после Единого дня голосования в течение 60 дней нужно будет провести установочные сессии всех избранных Советов, избрать членов Совета Республики Национального собрания Беларуси от каждой области (часть назначит Президент), а затем – делегатов Всебелорусского народного собрания. И не позднее 25 апреля открыть первое заседание ВНС. Уже с августа нынешнего года мы вступаем в активную фазу подготовки к Единому дню голосования.

Во встрече приняли участие Помощник Президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

















Источник: http://gp.by

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