С наступлением весенне-летнего периода возрастает количество ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и велосипедистов. Более 40% всех случаев смерти в результате ДТП в мире приходиться на молодежь до 25 лет.

Ключевые факторы риска при управлении двухколесным механическим транспортом:

нарушение скоростного режима;

игнорирование использования мотошлемов;

вождение в нетрезвом состоянии.

Шлемы — единственный и самый эффективный способ снижения тяжести травм головы и смертей при ДТП, с участием мотоциклов, мопедов. Мотоциклетные шлемы уменьшают риск и тяжесть травм головы примерно на 70%.

Если возникло малейшее сомнение в исправности мотоцикла, откажитесь от поездки;

Обдуманно пользуйтесь скоростными возможностями мотоцикла;

Учитесь разгонять, тормозить, вести мотоцикл с учетом дорожных и погодных условий;

Даже на самой глухой дороге будьте осторожными — здесь может неожиданно появиться другой участник дорожного движения.

Первый заместитель начальника ОВД Александр Сергеевич Лисейчиков напоминает, что если водитель скутера, мопеда или мотоцикла управляет транспортным средством, не получив водительское удостоверение, то такой водитель является бесправным и будет привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством лицом не имеющим права управления, санкция ч.1 ст.18.14 КоАП предусматривает наказания в виде штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин, те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Законом предусмотрена уголовная ответственность по ст. 317-2 УК Республики Беларусь за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно, санкция ч.1 ст. 317-2 УК предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до шести месяцев, или ареста с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Первый заместитель начальника ОВД А.С. Лисейчиков