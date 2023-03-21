Отделение почтовой связи теперь разместилось в здании бывшего автовокзала.

Теперь почтовые работники имеют возможность обслуживать жителей в более комфортных условиях. Сейчас в отделении трудятся 5 сотрудников, трое из которых – почтальоны. А это, к слову, большая редкость для сельских территорий.

Торжественное открытие состоялось при участии заместителя начальника Гомельского регионального узла почтовой связи Юлии Мельниковой, заместителя председателя райисполкома Артема Гришая и председателя Уваровичского сельсовета Виталия Пантелеенко.

Председатель первичной профсоюзной организации Буда-Кошелевского участка почтовой связи Елена Зеньковец поздравила работников с открытием почтового отделения и вручила новоселам подарок от лица первичной профсоюзной организации и коллектива районного почтового участка.

Алина ЮРИНСКАЯ

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