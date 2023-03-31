С 3 по 7 апреля в Республике Беларусь будет проводиться республиканская профилактическая акция «Дом без насилия».

Это совместная акция Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Министерства образования.

Цель акции: вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем домашнего насилия с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

«Мой дом – моя крепость!» — знакомая фраза для многих. Но, к сожалению, далеко не каждый из нас может с уверенностью считать свой дом крепостью, а своих родных и близких – гарантами собственной безопасности. Как бы не была тяжела данная тема разговора, не сказать о ней мы не можем.

Семья – это одна из главных ценностей в жизни человека. В ее позитивном развитии, сохранении и упрочении заинтересовано общество и государство; в крепкой, надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста. Домашнее насилие происходит за закрытыми дверями, но оно, несомненно, является проблемой всего общества. Насилие в семье — наиболее распространенная форма насилия в отношении женщин. Согласно исследованиям, проведенным в ряде стран Всемирной организацией здравоохранения, до 70% женщин хотя бы раз в жизни подвергались физическому насилию со стороны своего интимного партнера или мужа.

Основные факты

Насилие в отношении женщин, является серьезной проблемой общественного здравоохранения и нарушением прав человека.

Согласно опубликованным ВОЗ оценкам, примерно каждая третья женщина (30%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица.

В большинстве случаев это насилие со стороны партнера. Во всем мире почти треть (27%) женщин в возрасте от 15 до 49 лет, состоявших в отношениях, сообщают о том, что на протяжении жизни подвергались физическому и/или сексуальному насилию в той или иной форме со стороны своего партнера.

Насилие может пагубно сказываться на физическом, психическом, сексуальном и репродуктивном здоровье женщин и в некоторых обстоятельствах связано с повышенным риском инфицирования ВИЧ.

Насилие в отношении женщин можно предотвратить. Сфера здравоохранения призвана сыграть важную роль в оказании комплексной медико-санитарной помощи женщинам, подвергшимся насилию, и служить отправной точкой для направления женщин в другие службы поддержки, в услугах которых они могут нуждаться.

Факторы, связанные с насилием со стороны интимного партнера и сексуальным насилием в отношении женщин

Насилие со стороны интимного партнера или сексуальное насилие обусловлено факторами, которые существуют на уровне отдельных людей, семей и общин, а также в обществе в целом. Взаимодействие этих факторов повышает или снижает риск (в случае снижения риска это защитные факторы). Одни факторы связаны с лицами, совершающими насилие, другие – с жертвами насилия, а третьи касаются и тех, и других.

Факторы риска как насилия со стороны интимного партнера, так и сексуального насилия включают:

низкий уровень образования (совершение сексуального насилия и подверженность сексуальному насилию);

жестокое обращение в детстве (совершение насилия и подверженность ему);

наблюдаемое насилие в семье (совершение насилия и подверженность ему);

антисоциальное расстройство личности (совершение насилия);

вредное употребление алкоголя (совершение насилия и подверженность ему);

вредные мужские привычки и нормы поведения, в том числе склонность к полигамии и отношение, оправдывающее насилие (совершение насилия);

общественные нормы, приписывающие привилегированное или более высокое положение мужчинам и более низкое — женщинам;

ограниченные возможности женщин устроиться на оплачиваемую работу;

низкий уровень гендерного равенства (дискриминационные законы и т.п.).

Факторы, конкретно связанные с насилием со стороны интимного партнера, включают:

прошлый опыт насилия;

разногласия между супругами и неудовлетворенность в супружеской жизни;

трудности в общении между партнерами; и

контролирующее поведение мужчин по отношению к их партнерам.

Факторы риска, характерные для совершения сексуального насилия, включают:

представления о чести семьи и сексуальной чистоте;

идеологию доминирующего положения мужчин в сексуальных отношениях; и

слабые правовые санкции за сексуальное насилие.

Изначальной причиной насилия в отношении женщин являются гендерное неравенство и нормы, допускающие такое насилие.

Последствия для здоровья

Насилие со стороны интимного партнера (физическое, сексуальное и эмоциональное) и сексуальное насилие приводят к серьезным кратковременным и длительным проблемам физического, психического, сексуального и репродуктивного здоровья у женщин. Эти формы насилия также сказываются на их детях и порождают значительные социальные и экономические издержки для женщин, их семей и общества. Такое насилие может иметь следующие последствия.

Оно может приводить к смертельным исходам в виде убийств и самоубийств.

Оно может повлечь за собой травмы: 42% женщин, подвергавшихся насилию со стороны партнера, сообщают о травме, полученной в результате такого насилия .

Следствием такого насилия может стать нежелательная беременность, искусственный аборт, гинекологические проблемы и инфекции, приобретенные половым путем, включая ВИЧ. Согласно результатам аналитического исследования, у женщин, перенесших физическое или сексуальное насилие, показатели распространенности инфекций, передаваемых половым путем (а в некоторых регионах и ВИЧ), в 1,5 раза превышают аналогичные показатели среди других женщин, которые не испытывали физического насилия со стороны партнера. Эти женщины также в два раза чаще делают аборт.

Насилие со стороны партнера во время беременности также повышает риск выкидыша, мертворождения, преждевременных родов и рождения ребенка с низкой массой тела. Согласно данным исследования, у женщин, которые подвергались насилию со стороны партнера, вероятность выкидыша повышается на 16%, а вероятность преждевременных родов – на 41% .

Эти формы насилия могут приводить к депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству и другим тревожным расстройствам, проблемам со сном, расстройствам пищевого поведения и попыткам самоубийства. В ходе аналитического исследования, было установлено, что вероятность развития депрессии и проблем, связанных с употреблением алкоголя, среди женщин, подвергавшихся насилию со стороны интимного партнера, почти в два раза превышает аналогичный показатель среди других женщин.

Другие последствия для здоровья могут также включать головную боль, боль в спине, боль в области живота, желудочно-кишечные расстройства, ограниченную подвижность и плохое общее состояние здоровья.

Сексуальное насилие, особенно перенесенное в детстве, может повышать вероятность курения, злоупотребления наркотиками и алкоголем, а также рискованных видов сексуального поведения на более поздних этапах жизни. Оно также коррелирует с совершением насилия (для мужчин) и подверженностью насилию в качестве жертвы (для женщин).

Воздействие на детей

Дети, растущие в семьях, где имеет место насилие, могут страдать от целого ряда поведенческих и эмоциональных расстройств, которые в дальнейшей жизни могут обуславливать совершение насилие или подверженность ему.

Насилие со стороны интимного партнера также связано с повышенными показателями смертности и заболеваемости детей грудного и раннего возраста (например, в связи с диарейными болезнями и неполноценным питанием).

Социальные и экономические издержки

Социальные и экономические издержки в результате насилия со стороны интимного партнера и сексуального насилия огромны и имеют целый ряд отдаленных последствий для общества. Женщины могут страдать от изоляции, неспособности работать, потери заработка, неучастия в обычной деятельности и от ограниченной способности заботиться о себе и своих детях.

Если Вы оказались в трудной жизненной ситуации в связи с насилием в семье, Вы можете обратиться за помощью:

Правоохранительные органы. Если Вы подвергаетесь семейной жестокости, Вы можете обратиться в правоохранительные органы по телефону 102; Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района (ТЦСОН). В штате имеется квалифицированный психолог и специалисты по социальной работе, которые могут помочь разобраться в сложившейся ситуации. За консультацией специалистов ТЦСОН Вы можете обратиться по телефону:

8 (02336) 7-35-86;

«Телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы:

8-0232-31-51-61. Республиканская «Детская телефонная линия»:

8-801-100-16-11. Экстренную психологическую помощь в рабочие дни окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по номеру 8-0232-75-55-97 .

УЗ « Буда-Кошелевской ЦРБ»:

Врач-психотерапевт: 7-66-41;

Врач-психиатр-нарколог: 7-66-44;

Психолог: 7-66-42.

Врач — психотерапевт Евдокимова В.А.