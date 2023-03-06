Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Именно спиртное становится связующим звеном между водителем и аварией, проламывает преграду между честным вчерашним днем и завтрашним на скамье подсудимых, калеча тех, кто оказался на пути пьяного водителя, и ломая его собственную судьбу.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь, за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 алкоголя, то водителю грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на ТРИ года, если же свыше 0,8 промилле — штраф составит 200 базовых величин и водитель лишится права управления транспортом уже на ПЯТЬ лет!

За употребление алкоголя до необходимой проверки на предмет определения опьянения, в том числе и после совершения ДТП, будет наложен штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления сроком на ПЯТЬ года.

Передача управления транспортным средством нетрезвому человеку, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на ТРИ года.

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортным средством такому лицу либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.3171 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч.б ст.61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 3171 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

В соответствии с ч. 1 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь граждане, управляющие транспортным средством, не имея права управления этим средством, а равно передавшие управление транспортным средством лицу, не имеющему права управления будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством без водительского удостоверения штраф составит от 20 до 50 базовых величин, или административный арест до 15 суток, после чего повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.3172 УК Республики Беларусь.

Также важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю. Если Вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, водитель не имеющий прав на право управление или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома