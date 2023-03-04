Управление транспортным средством в состоянии опьянения или без права управления — грубые и самые опасные нарушения ПДД. Ведь за рулем нетрезвый водитель или «бесправник» не отдают полного отчета всем своим действиям, что может привести к настоящей трагедии. Но, несмотря на это, на дорогах находятся безответственные водители, которые категорически отказываются осознавать, к чему могут привести подобные выходки, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

— За 2 месяца этого года на территории Гомельской области произошло 5 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 7 человек получили ранения, — рассказали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.

В целях профилактики ДТП с участием нетрезвых и бесправных водителей, а также пресечения фактов управления транспортными средствами такими водителями, с 4 по 12 марта Госавтоинспекция Гомельщины проведет профилактическое мероприятие под названием «ПЬЯНОМУ И БЕСПРАВНОМУ НЕ МЕСТО НА ДОРОГЕ!».

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники усилят контроль на всех участках улично-дорожной сети Гомельской области.

Особое внимание обратят на места, где выше вероятность появления нетрезвых или бесправных водителей за рулем.

Источник: http://gp.by

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