Популярный сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» вскоре уйдет из нашей страны – уже стала известна дата прекращения его работы в Беларуси. Однако для наших соотечественников остается несколько альтернатив, рассказали в Мyfin.by.

Пресс-служба «Приорбанка» сообщила о том, что с 9 марта в Беларуси прекратит свою работу сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» – причины такого решения не называются.

Отмечается, что клиенты могут перейти к имеющимся в нашей стране на сегодняшний день аналогичным вариантам – новому сервису Swoo Pay, а также сервисами Samsung Pay, Garmin Pay и Mi Smart Band NFC.

Напомним, несколько белорусских банков ранее сообщили о своем подключении к сервису бесконтактной оплаты Swoo Pay, который доступен для держателей карточек Mastercard – среди них были «Приорбанк», «Альфа-Банк», «МТБанк», «Белгазпромбанк» и «БНБ-Банк».

В то же время для платежной системы БЕЛКАРТ в нашей стране с августа 2022 года работает приложение для бесконтактной оплаты БЕЛКАРТ PAY.

Источник: http://gp.by

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