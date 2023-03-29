28 февраля, поддавшись призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, возле торгового центра «Секрет» в Гомеле скооперировалась группа молодых людей из 200 человек в возрасте от 13 до 21 года, объединенные общими взглядами и принадлежностью к различным молодежным субкультурам, в том числе «ЧВК Рёдан» и, так называемым, «околофутбольным движениям».

Массовое мероприятие в Гомеле являлось незаконным, и группа была задержана сотрудниками милиции. Из 200 человек. 183 оказались несовершеннолетними.

Сотрудники органов внутренних дел принимают упреждающие меры для недопущения грубых нарушений общественного порядка.

Порядок организации и проведения массовых мероприятий регламентируется Законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», положения которого направлены на создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан, а также обеспечение общественной безопасности и порядка при проведении этих мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных местах.

В соответствии с нормами названного Закона проведение массового мероприятия возможно только при наличии соответствующего разрешения местного исполнительного и распорядительного органа. Действия, сопряженные с участием в несанкционированных массовых мероприятиях, противоречат требованиям законодательства Республики Беларусь и влекут как административную ответственность по статье 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП), так и уголовную ответственность по статье 3422 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК).

Уголовная ответственность по статье 3422 УК наступает за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий — когда лицо в течение одного года дважды подвергалось административному взысканию по статье 24.23 КоАП и в течение года после наложения второго административного взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий.

Совершение преступления, предусмотренного статьей 3422 УК, наказывается арестом на срок до 3 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время в популярных среди подрастающего поколения социальных сетях продолжают появляться публикации с призывами к несанкционированным массовым мероприятиям в различных городах Беларуси.

Не поддавайтесь на провокации. Все попытки нарушения общественного порядка будут активно и строго пресекаться правоохранительными органами, а участники таких мероприятий будут непременно привлечены к установленной законом ответственности, вплоть до уголовной. Уважаемые родители, оградите своих детей от необдуманных действий, влекущих тяжкие последствия.

Начальник Буда-Кошелевского РОВД Виталий Подзерун напоминает родителям: не дайте своим детям стать жертвами или участниками правонарушений и преступлений. Не позволяйте, чтобы ими манипулировали в чьих-то интересах. Интересуйтесь, где, как и с кем ваш ребенок проводят досуг. Обращайте внимание на его увлечения, круг общения, в том числе виртуальный.

Начальник отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома В.Ю. Подзерун